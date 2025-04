ETV Bharat / international

अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 38 हूतियों की मौत, 102 जख्मी

इस बीच, यमन में युद्ध और अधिक अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि एक चीनी उपग्रह कंपनी हूती हमलों का "सीधे समर्थन" कर रही है, हालांकि बीजिंग ने इसे स्वीकार नहीं किया.

अमेरिकी हमलों से बड़े पैमाने पर आग लगी, बंदरगाह पर मौजूद लोगों की मौत

गौर करें तो रास ईसा बंदरगाह में तेल टैंकों और रिफाइनिंग उपकरणों का जखीरा है. ये बंदरगाह लाल सागर के किनारे यमन के होदेदा प्रांत में स्थित है. जंगल की आग पर नज़र रखने वाले नासा के उपग्रहों ने शुक्रवार की सुबह कामरान द्वीप के पास स्थित इस जगह पर भीषण आग दिखाई, जिसे पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी हवाई हमलों का निशाना बनाया जा रहा है.

हूती के अल-मसीरा सैटेलाइट न्यूज़ चैनल ने घटना के बाद की विस्तृत फुटेज प्रसारित की. इसमें घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं. इसने कहा कि बंदरगाह पर पैरामेडिक और नागरिक कर्मचारी हमले में मारे गए. पहले इसमें भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई.

जान लें कि रास ईसा बंदरगाह यमन के ऊर्जा-समृद्ध मारिब प्रांत तक फैली एक तेल पाइपलाइन का टर्मिनस भी है, जिस पर यमन की निर्वासित सरकार के सहयोगियों का कब्ज़ा है. हूतियों ने साल 2015 में उस सरकार को यमन की राजधानी सना से बाहर निकाल दिया था. हालांकि, दशकों से चल रहे युद्ध के कारण तेल निर्यात रुका हुआ है और हूतियों ने तेल लाने के लिए रास ईसा का इस्तेमाल किया है.

हूतियों ने अमेरिकी हमले की निंदा की

हूतियों ने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए कहा

"यह पूरी तरह से अनुचित आक्रमण यमन की संप्रभुता और स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है और पूरे यमनी लोगों को सीधे निशाना बनाना है,"

हूतियों ने अपने नियंत्रण वाली SABA समाचार एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कहा-

"यह एक महत्वपूर्ण नागरिक सुविधा को निशाना बनाता है जिसने दशकों से यमनी लोगों की सेवा की है"

