ETV Bharat / international

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं - US SPOKESPERSON DEFENDS TRUMP

ट्रंप- मुनीर के बीच संबंध मजबूत होने पर पाकिस्तान को अधिक अमेरिकी सहायता और हथियारों की बिक्री में वृद्धि होने के सवाल पर साधी चुप्पी.

US SPOKESPERSON DEFENDS TRUMP
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 9:45 AM IST

4 Min Read

न्यूयॉर्क: अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का बचाव किया. इस बारे में कहा गया कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं. यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. यही नहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. वहीं दूसरी यात्रा के दौरान आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत में बांध पर 10 बम गिराने और परमाणु बम से आधी दुनिया को तबाह करने जैसी धमकी दी.

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के प्रति वाशिंगटन के रुख का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसा राष्ट्रपति होना जो सभी के साथ संवाद करता हो लाभदायक है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रति ट्रंप की कूटनीति का बचाव करते हुए कई बातें कही.

इसलिए यह स्पष्ट है कि यहां के राजनयिक दोनों देशों के लिए प्रतिबद्ध हैं. ब्रूस ने रिपोर्टर के इस सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया कि क्या ट्रंप द्वारा मुनीर के साथ मजबूत संबंध विकसित करने से पाकिस्तान को अमेरिका की और अधिक सहायता मिलेगी और हथियारों की बिक्री में वृद्धि होगी. लेकिन उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद में आतंकवाद-रोधी वार्ता के संबंध में अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'उन्होंने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और मुझे लगता है कि यह क्षेत्र और दुनिया के लिए अच्छा है.' ट्रंप ने जून में व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन पर मुनीर की मेजबानी की थी, जो पाकिस्तान की नागरिक सरकार पर अधिकार रखते हैं और उन्होंने कहा था कि वह 'युद्ध में न जाने और इसे समाप्त न करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं.'

मुनीर पिछले सप्ताह फ्लोरिडा के टाम्पा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुनः अमेरिका आए थे, जहां उन्होंने जनरल माइकल कुरिल्ला को विदाई दी थी, जिनका अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर के रूप में दौरा समाप्त हो गया था. सेंटकॉम मध्य और पश्चिम एशिया के अलावा पाकिस्तान को भी कवर करता है.

ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मई में संघर्ष को समाप्त करने में मध्यस्थता की थी. भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. ये अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा संरक्षित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए आतंकवादी हमले का बदला था.

मुनीर ने भी यही बात दोहराई है और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित किया है. भारत ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की थी, और युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने की थी, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन किया था.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप-स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नामित ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने 'एक ऐसे संघर्ष को समाप्त कर दिया है, जो किसी भयावह स्थिति में बदल सकता था'. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने जो कुछ हो रहा था, उसकी प्रकृति को समझने के लिए तत्काल चिंता और तत्काल कार्रवाई की.'

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हमलों को रोकने और फिर सभी पक्षों को एक साथ लाने के लिए काम किया ताकि हम एक स्थायी समझौता कर सकें. यह एक बहुत ही गर्व का क्षण है और विदेश मंत्री रुबियो की प्रतिबद्धता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है.'

ये भी पढ़ें: 'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम ! - DONALD TRUMP

न्यूयॉर्क: अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का बचाव किया. इस बारे में कहा गया कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं. यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. यही नहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. वहीं दूसरी यात्रा के दौरान आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत में बांध पर 10 बम गिराने और परमाणु बम से आधी दुनिया को तबाह करने जैसी धमकी दी.

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के प्रति वाशिंगटन के रुख का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसा राष्ट्रपति होना जो सभी के साथ संवाद करता हो लाभदायक है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रति ट्रंप की कूटनीति का बचाव करते हुए कई बातें कही.

इसलिए यह स्पष्ट है कि यहां के राजनयिक दोनों देशों के लिए प्रतिबद्ध हैं. ब्रूस ने रिपोर्टर के इस सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया कि क्या ट्रंप द्वारा मुनीर के साथ मजबूत संबंध विकसित करने से पाकिस्तान को अमेरिका की और अधिक सहायता मिलेगी और हथियारों की बिक्री में वृद्धि होगी. लेकिन उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद में आतंकवाद-रोधी वार्ता के संबंध में अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'उन्होंने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और मुझे लगता है कि यह क्षेत्र और दुनिया के लिए अच्छा है.' ट्रंप ने जून में व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन पर मुनीर की मेजबानी की थी, जो पाकिस्तान की नागरिक सरकार पर अधिकार रखते हैं और उन्होंने कहा था कि वह 'युद्ध में न जाने और इसे समाप्त न करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं.'

मुनीर पिछले सप्ताह फ्लोरिडा के टाम्पा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुनः अमेरिका आए थे, जहां उन्होंने जनरल माइकल कुरिल्ला को विदाई दी थी, जिनका अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर के रूप में दौरा समाप्त हो गया था. सेंटकॉम मध्य और पश्चिम एशिया के अलावा पाकिस्तान को भी कवर करता है.

ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मई में संघर्ष को समाप्त करने में मध्यस्थता की थी. भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. ये अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा संरक्षित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए आतंकवादी हमले का बदला था.

मुनीर ने भी यही बात दोहराई है और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित किया है. भारत ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की थी, और युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने की थी, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन किया था.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप-स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नामित ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने 'एक ऐसे संघर्ष को समाप्त कर दिया है, जो किसी भयावह स्थिति में बदल सकता था'. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने जो कुछ हो रहा था, उसकी प्रकृति को समझने के लिए तत्काल चिंता और तत्काल कार्रवाई की.'

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हमलों को रोकने और फिर सभी पक्षों को एक साथ लाने के लिए काम किया ताकि हम एक स्थायी समझौता कर सकें. यह एक बहुत ही गर्व का क्षण है और विदेश मंत्री रुबियो की प्रतिबद्धता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है.'

ये भी पढ़ें: 'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम ! - DONALD TRUMP

For All Latest Updates

TAGGED:

AMERICA INDIA RELATIONINDIA PAKISTANAMERICA PAKISTAN RELATIONअमेरिका भारत संबंधUS SPOKESPERSON DEFENDS TRUMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.