भारत को मिला यूएसए का नया राजदूत, सर्जियो गोर पर अमेरिकी सीनेट ने लगाई मुहर

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है. 38 वर्षीय गोर उन 107 नामांकित व्यक्तियों में शामिल थे, जिन्हें सीनेट ने मंगलवार को एकमत से मतदान में नियुक्त किया था. 51 सीनेटरों ने उनके पक्ष में और 47 ने उनके विरुद्ध मतदान किया. अमेरिकी सरकार के मौजूदा बंदी (शटडाउन) के बावजूद यह नियुक्ति हुई.

पुष्टि किए गए अन्य नामांकित व्यक्तियों में कैलिफोर्निया के पॉल कपूर को दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री और फ्लोरिडा की अंजनी सिन्हा को सिंगापुर गणराज्य में राजदूत नियुक्त किया गया. अगस्त में, ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया था.

गोर को एक "महान मित्र, जो कई वर्षों से मेरे साथ रहे हैं" बताते हुए, ट्रंप ने कहा था कि "दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए, यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सकूं. सर्जियो एक अद्भुत राजदूत साबित होंगे."

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने गोर के नामांकन का स्वागत किया था और उन्हें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया था. उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिका द्वारा भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दिए जाने वाले महत्व और प्राथमिकता को दर्शाता है.