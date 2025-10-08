ETV Bharat / international

भारत को मिला यूएसए का नया राजदूत, सर्जियो गोर पर अमेरिकी सीनेट ने लगाई मुहर

अमेरिकी सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का अगला राजदूत नियुक्त किया है.

Sergio Gor
भारत में यूएसए के नए राजदूत होंगे सर्जियो गोर. (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने सर्जियो गोर को भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है. 38 वर्षीय गोर उन 107 नामांकित व्यक्तियों में शामिल थे, जिन्हें सीनेट ने मंगलवार को एकमत से मतदान में नियुक्त किया था. 51 सीनेटरों ने उनके पक्ष में और 47 ने उनके विरुद्ध मतदान किया. अमेरिकी सरकार के मौजूदा बंदी (शटडाउन) के बावजूद यह नियुक्ति हुई.

पुष्टि किए गए अन्य नामांकित व्यक्तियों में कैलिफोर्निया के पॉल कपूर को दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री और फ्लोरिडा की अंजनी सिन्हा को सिंगापुर गणराज्य में राजदूत नियुक्त किया गया. अगस्त में, ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया था.

गोर को एक "महान मित्र, जो कई वर्षों से मेरे साथ रहे हैं" बताते हुए, ट्रंप ने कहा था कि "दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए, यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सकूं. सर्जियो एक अद्भुत राजदूत साबित होंगे."

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने गोर के नामांकन का स्वागत किया था और उन्हें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया था. उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिका द्वारा भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दिए जाने वाले महत्व और प्राथमिकता को दर्शाता है.

पिछले महीने सीनेट की विदेश संबंध समिति में अपनी पुष्टीकरण सुनवाई के दौरान, गोर ने कहा था कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसका भविष्य इस क्षेत्र और उससे आगे के क्षेत्र को आकार देगा. उन्होंने कहा कि वह इस "महत्वपूर्ण" साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

गोर ने कहा था, "अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में सुधार से न केवल अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, बल्कि अन्य देशों पर चीन का आर्थिक प्रभाव भी कम होगा." गोर ने आगे कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका को "कम करके नहीं आंका जा सकता."

उन्होंने पैनल को बताया, "एक स्थिर दक्षिण एशिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी देशों के हित में है." उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका-भारत साझेदारी 21वीं सदी को परिभाषित करेगी.

ये भी पढ़ें - सर्जियो गोर होंगे भारत के अगले अमेरिकी राजदूत, पूरा करेंगे ट्रंप का एजेंडा

For All Latest Updates

TAGGED:

US AMBASSADOR TO INDIAUS SENATESERGIO GOR USAसर्जियो गोरSERGIO GOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.