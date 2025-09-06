ट्रंप के मंत्री की धमकी, बोले- एक या दो महीने में भारत माफी मांगेगा, रखी तीन शर्तें

ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को भारत को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भारत बहुत जल्द अमेरिकी दबाव को मानेगा. उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने और ब्रिक्स में शामिल होने पर भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अमेरिका का समर्थन करो नहीं तो 50 फीसदी टैरिफ को भुगतना पड़ेगा.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव लुटनिक ने कहा कि भारत को जल्दी अपना रुख तय करना होगा. उन्होंने अमेरिका की आर्थिक ताकत का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत एक या दो महीनों में बातचीत की मेज पर होगा और वह खुद कहेगा कि हमें खेद है. भारत के पास डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के आलावा कोई और उपाय नहीं है. उन्होंने ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू के दौरान यह बातें कहीं. उन्होंने आगे कहा कि और यह डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर होगा कि वह पीएम (नरेंद्र) मोदी से कैसे निपटना चाहते हैं, और हम यह उन पर छोड़ते हैं. इसीलिए क्योंकि वह राष्ट्रपति हैं.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा भारत लंबे समय तक अमेरिका के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो उसके निर्यात पर 50 फीसदी तक का भारी-भरकम टैरिफ लगाया जाएगा. लुटनिक ने कनाडा और अमेरिका के बीच हुए पुराने टैरिफ विवाद का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अक्सर जवाबी कार्रवाई से छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बड़े ग्राहक से टकराना अच्छा नहीं होता. आखिरी में छोटा ग्राहक बड़े कारोबारी वर्ग से समझौता कर ही लेता है.

लुटनिक ने दावा करते हुए कहा कि दो महीने के अंदर भारत ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर होगा और उनसे माफी मांगेगा और समझौते की बात करेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत को तीन शर्तों का पालन करना होगा. भारत को या तो अमेरिका के साथ गठबंधन करना होगा या फिर ब्रिक्स के जरिए चीन और रूस संग रिश्ते मजबूत करने का विकल्प चुनना होगा. उन्होंने कहा कि भारत अपना बाजार नहीं खोलना चाहता. भारत को हर हाल में रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा.

वहीं, उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ अमेरिका हमेशा से बातचीत को तैयार है और आगे भी रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि चीन हमें सामान बेचता है. भारत भी हमें सामना बेचता है, लेकिन वे एक-दूसरे से कारोबार नहीं कर पाएंगे. हम बहुत बड़े खरीदार हैं.