ट्रंप और जिनपिंग के बीच आज बड़ी बैठक, अमेरिका में टिकटॉक डील को लेकर बड़ा दिन

लंदन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वह जिनपिंग के साथ टिकटॉक को लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर 'समझौते के काफी करीब' हैं.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक को लेकर बात करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि मुझे टिकटॉक पसंद है. उन्होंने अपने पिछले अभियान में टिकटॉक की भूमिका को स्वीकार किया और आगे कहा कि इसने मुझे राष्ट्रपति चुनाव जीतने मे मदद की, और हमने युवाओं के साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, उस स्तर पर जिसकी किसी रिपब्लिकन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी.

ट्रंप ने ऐप के संचालन पर अमेरिका के रणनीतिक लाभ पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि टिकटॉक का बहुत बड़ा महत्व है. यह महत्व अमेरिका के हाथ में है क्योंकि हमें ही इसे मंज़ूरी देनी है. मुझे इसे मंजूरी देने का अधिकार विशेष रूप से प्राप्त है. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर निवेशकों में से हैं, और वे बहुत अच्छा काम करेंगे. और हम यह काम चीन के साथ मिलकर कर रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि इस सौदे से अमेरिका को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस सौदे के लिए एक जबरदस्त फीस-प्लस मिल रहा है, मैं इसे फीस-प्लस कहता हूं. और मैं इसे खाली नहीं फेंकना चाहता. युवा मतदाताओं के बीच ऐप की लोकप्रियता पर जोर देते हुए, ट्रंप ने इसे प्रतिबंधित करने की राजनीतिक कीमत के बारे में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आपके सामने बहुत से नाखुश युवा होंगे. मैं टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ही जायज तरीके से, बहुत ही सीधे-सादे ढंग से करता हूं.