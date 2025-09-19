ETV Bharat / international

ट्रंप और जिनपिंग के बीच आज बड़ी बैठक, अमेरिका में टिकटॉक डील को लेकर बड़ा दिन

ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ मौजूदा शर्तों के साथ ही बातचीत होगी. देखना होगा कि आज क्या होगा. विस्तार से पढ़ें.

TRUMP AND JINPING MEETING ON TIKTOK
अमेरिका में टिकटॉक डील को लेकर बड़ा दिन (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लंदन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वह जिनपिंग के साथ टिकटॉक को लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर 'समझौते के काफी करीब' हैं.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक को लेकर बात करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि मुझे टिकटॉक पसंद है. उन्होंने अपने पिछले अभियान में टिकटॉक की भूमिका को स्वीकार किया और आगे कहा कि इसने मुझे राष्ट्रपति चुनाव जीतने मे मदद की, और हमने युवाओं के साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, उस स्तर पर जिसकी किसी रिपब्लिकन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी.

ट्रंप ने ऐप के संचालन पर अमेरिका के रणनीतिक लाभ पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि टिकटॉक का बहुत बड़ा महत्व है. यह महत्व अमेरिका के हाथ में है क्योंकि हमें ही इसे मंज़ूरी देनी है. मुझे इसे मंजूरी देने का अधिकार विशेष रूप से प्राप्त है. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर निवेशकों में से हैं, और वे बहुत अच्छा काम करेंगे. और हम यह काम चीन के साथ मिलकर कर रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि इस सौदे से अमेरिका को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस सौदे के लिए एक जबरदस्त फीस-प्लस मिल रहा है, मैं इसे फीस-प्लस कहता हूं. और मैं इसे खाली नहीं फेंकना चाहता. युवा मतदाताओं के बीच ऐप की लोकप्रियता पर जोर देते हुए, ट्रंप ने इसे प्रतिबंधित करने की राजनीतिक कीमत के बारे में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आपके सामने बहुत से नाखुश युवा होंगे. मैं टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ही जायज तरीके से, बहुत ही सीधे-सादे ढंग से करता हूं.

ट्रंप ने कहा कि इसका स्वामित्व सभी अमेरिकी निवेशकों के पास होगा, और सबसे अच्छे निवेशक और बहुत अमीर लोग और कंपनियां इसके मालिक होंगे. बहुत ही सीधे, बहुत ही वैध देश और कंपनियाँ, और सचमुच ऐसी कंपनियाँ जो अमेरिका से प्यार करती हैं. सौदे के पैमाने का वर्णन करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ी बात है. और बहुत बड़े पैमाने पर, और शायद इसीलिए हम इसे हासिल कर पाए. लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, हम सौदे के काफी करीब हैं.

उन्होंने जरूरत पड़ने पर चीन के साथ मौजूदा शर्तों को बढ़ाने की संभावना भी खुली रखी. हम चीन के साथ विस्तार कर सकते हैं, लेकिन यह विस्तार उन्हीं शर्तों पर आधारित होगा जो अभी हमारे पास हैं, और जो काफी अच्छी शर्तें हैं.

पढ़ें: अमेरिका में टिकटॉक को बचाने के लिए हुई लास्ट मिनट डील, अब जिनपिंग से बात करेंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को दी बड़ी राहत, बिजनेस बेचने के लिए दिया 75 दिनों का एक्सट्रा टाइम!

For All Latest Updates

TAGGED:

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकातअमेरिका में टिकटॉक को लेकर बैठकटिकटॉक पर ट्रंप और जिनपिंग की बैठकTRUMP AND JINPING MEETING ON TIKTOKTRUMP TO SPEAK WITH XI JINPING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.