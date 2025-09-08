ETV Bharat / international

ट्रंप ने स्वीकारी अपनी विफलता, बोले- रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकना 'सबसे कठिन'

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को रूस पर टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बेहद नाराज हैं और रूस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को तैयार हैं. ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण और पुतिन को दंडित करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं तैयार हूं.

इसके साथ-साथ अमेरीकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा न कर पाने की बात भी स्वीकारा, जिससे उन्हें व्हाइट हाउस में सेकेंड टर्म को जीतने में मदद मिली. उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने में अपनी विफलता को स्वीकार किया और इसे अपने प्रशासन के दौरान 'संभवतः सबसे कठिन' संघर्ष बताया.

व्हाइट हाउस के नव-पुनर्निर्मित रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ आयोजित पहले डिनर में ट्रंप ने एक बार फिर कई दीर्घकालिक वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने में मदद करने का श्रेय लिया, लेकिन कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों के बावजूद, यूक्रेन में संघर्ष को रोकना 'सबसे कठिन' था. ट्रंप ने कहा कि हमने सात महीनों में जो किया, वह किसी ने नहीं किया. हमने सात युद्ध रोके. जिस युद्ध के बारे में मुझे लगा था कि यह शायद सबसे आसान होगा, वह सबसे कठिन निकला: रूस और यूक्रेन का. मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण यह सबसे आसान होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. यह शायद सबसे कठिन साबित हुआ.

राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान के दौरान, ट्रंप ने कई दावे किए थे कि यदि वे निर्वाचित हुए, तो वे पदभार ग्रहण करने के 24 घंटों के भीतर युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी महत्वपूर्ण सफलता का कोई संकेत नहीं मिला है. अमेरिकी राष्ट्रपति का नवीनतम प्रयास अगस्त में ऐतिहासिक अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया. हालांकि, दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया, जबकि ट्रंप ने इसे 'बेहद उपयोगी' बैठक बताया था.