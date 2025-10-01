ETV Bharat / international

अब कतर पर अटैक अमेरिका के खिलाफ हमला माना जाएगा, ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसमें अमेरिका ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने का वचन दिया है.

US President Trump New executive order guarantees Qatar security after Israeli attack
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 11:45 PM IST

3 Min Read
दुबई: कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी खाड़ी देश की रक्षा के लिए कड़ा फैसला लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कतर की रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई सहित सभी उपायों का इस्तेमाल करने का संकल्प लिया गया है. जिसका मतलब है कि अब अगर इजराइल या कोई अन्य देश कतर पर हमला करते हैं तो अमेरिका उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है.

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड किए गए इस आदेश पर 29 सितंबर की तारीख लिखी है. यह आदेश इजराइल द्वारा कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए अचानक हमले के बाद ट्रंप द्वारा उर्जा-समृद्धि खाड़ी देश को आश्वस्त करने का एक और कदम प्रतीत होता है, क्योंकि कतर गाजा पट्टी में युद्ध को लेकर इजराइल के साथ युद्धविराम पर हमास के साथ मध्यस्था कर रहा है.

कार्यकारी आदेश में दोनों देशों के "घनिष्ठ सहयोग" और "साझा हितों" का हवाला दिया गया है, और "बाहरी हमलों के खिलाफ कतर की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी" देने का संकल्प लिया गया है. आदेश में कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) कतर के क्षेत्र, संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा."

आदेश में आगे कहा गया है, "ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में, अमेरिका, खुद के और कतर राष्ट्र के हितों की रक्षा और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए सभी वैध और उचित उपाय करेगा - जिसमें राजनयिक, आर्थिक और, यदि जरूरी हो, तो सैन्य उपाय भी शामिल हैं."

ट्रंप ने सोमवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान इस आदेश पर हस्ताक्षर किए. उस दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान कतर के प्रधानमंत्री को फोन किया था और नेतन्याहू ने फोन पर उस हमले के लिए कतर से माफी मांगी थी. जिसमें कतरी सुरक्षा बलों के एक सदस्य सहित छह लोग मारे गए थे.

फिलहाल कतर की तरफ से ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है. हालांकि, कतर के स्वामित्व वाले मीडिया समूह अल जजीरा ने बुधवार को इस बारे में प्रमुखता से रिपोर्ट की. रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश इजराइली हमले के बाद कतर की सुरक्षा की गारंटी देता है.

हालांकि, इस आदेस की वास्तविक अभी सवालों के घेरे में है, क्योंकि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों या संधियों को अमेरिकी सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है. हालांकि, पर्व में अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने सीनेट की मंजूरी के बिना ही अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं, जैसे- तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विश्व शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते के साथ किया था. साथ ही अमेरिकी तरफ से सैन्य कार्रवाई का कोई भी निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में होता है.

TRUMP NEW EXECUTIVE ORDERUS GUARANTEES QATAR SECURITYISRAELI ATTACK ON QATARUS QATAR RELATIONS

