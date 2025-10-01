ETV Bharat / international

अब कतर पर अटैक अमेरिका के खिलाफ हमला माना जाएगा, ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश

दुबई: कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी खाड़ी देश की रक्षा के लिए कड़ा फैसला लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कतर की रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई सहित सभी उपायों का इस्तेमाल करने का संकल्प लिया गया है. जिसका मतलब है कि अब अगर इजराइल या कोई अन्य देश कतर पर हमला करते हैं तो अमेरिका उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है.

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड किए गए इस आदेश पर 29 सितंबर की तारीख लिखी है. यह आदेश इजराइल द्वारा कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए अचानक हमले के बाद ट्रंप द्वारा उर्जा-समृद्धि खाड़ी देश को आश्वस्त करने का एक और कदम प्रतीत होता है, क्योंकि कतर गाजा पट्टी में युद्ध को लेकर इजराइल के साथ युद्धविराम पर हमास के साथ मध्यस्था कर रहा है.

कार्यकारी आदेश में दोनों देशों के "घनिष्ठ सहयोग" और "साझा हितों" का हवाला दिया गया है, और "बाहरी हमलों के खिलाफ कतर की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी" देने का संकल्प लिया गया है. आदेश में कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) कतर के क्षेत्र, संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा."

आदेश में आगे कहा गया है, "ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में, अमेरिका, खुद के और कतर राष्ट्र के हितों की रक्षा और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए सभी वैध और उचित उपाय करेगा - जिसमें राजनयिक, आर्थिक और, यदि जरूरी हो, तो सैन्य उपाय भी शामिल हैं."