ट्रंप इस महीने करेंगे दक्षिण कोरिया का दौरा, APEC शिखर सम्मेलन में हो सकते हैं शामिल

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग (बाएं) 25 अगस्त, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ वार्ता करते हुए ( IANS )

सियोल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी हलकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप एपीईसी सम्मेलन शुरू होने से पहले दक्षिण कोरिया और चीन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कर सकते हैं.

साथ ही शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए बिना ही वापस लौट सकते हैं. शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में आयोजित किया जाएगा. सत्तारूढ़ पार्टी के एक अधिकारी ने योनहाप समाचार एजेंसी को फोन पर बताया, 'राष्ट्रपति ट्रंप के 29 अक्टूबर को आने और ग्योंगजू का दौरा करने की उम्मीद है.'

हालांकि, उनके कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका के बीच अभी भी कॉर्डिनेट किया जा रहा है. ट्रंप के 26-28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है. इसके बाद वह देश के नए प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए जापान रवाना होंगे. राजनयिक पर्यवेक्षकों ने बताया कि जापान में रुकने के बाद वह दक्षिण कोरिया की यात्रा कर सकते हैं, जिससे एक दिवसीय यात्रा की संभावना बढ़ गई है.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, '29 तारीख को पहुंचने के बाद वह कब रवाना होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है.' अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने पहले कहा था कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में एक पुल-साइड बैठक करेंगे.