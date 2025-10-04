ETV Bharat / international

ट्रंप इस महीने करेंगे दक्षिण कोरिया का दौरा, APEC शिखर सम्मेलन में हो सकते हैं शामिल

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग अगस्त महीने में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी.

TRUMP VISIT SOUTH KOREA
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग (बाएं) 25 अगस्त, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ वार्ता करते हुए (IANS)
October 4, 2025

सियोल: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी हलकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप एपीईसी सम्मेलन शुरू होने से पहले दक्षिण कोरिया और चीन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कर सकते हैं.

साथ ही शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए बिना ही वापस लौट सकते हैं. शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में आयोजित किया जाएगा. सत्तारूढ़ पार्टी के एक अधिकारी ने योनहाप समाचार एजेंसी को फोन पर बताया, 'राष्ट्रपति ट्रंप के 29 अक्टूबर को आने और ग्योंगजू का दौरा करने की उम्मीद है.'

हालांकि, उनके कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका के बीच अभी भी कॉर्डिनेट किया जा रहा है. ट्रंप के 26-28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है. इसके बाद वह देश के नए प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए जापान रवाना होंगे. राजनयिक पर्यवेक्षकों ने बताया कि जापान में रुकने के बाद वह दक्षिण कोरिया की यात्रा कर सकते हैं, जिससे एक दिवसीय यात्रा की संभावना बढ़ गई है.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, '29 तारीख को पहुंचने के बाद वह कब रवाना होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है.' अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने पहले कहा था कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में एक पुल-साइड बैठक करेंगे.

इस बीच, सत्तारूढ़ पार्टी के एक अधिकारी ने एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ ट्रंप की बैठक की संभावना को कम करके आंका. इस बीच वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में एक बैठक करेंगे, जिससे उन्हें अपने चीनी समकक्ष के साथ समानांतर व्यापार वार्ता में काफी बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है.

बेसेन्ट ने यह टिप्पणी सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान की. इससे एक दिन पहले ट्रंप ने भी पुष्टि की थी कि वह चीनी राष्ट्रपति से चार सप्ताह में मिलेंगे. दक्षिण कोरिया 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. बेसेन्ट ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखने जा रहे हैं, वह है महीने के अंत में कोरिया में राष्ट्रपति ट्रंप और पार्टी अध्यक्ष शी जिनपिंग के साथ एक बैठक करेंगे.'

