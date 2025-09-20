ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ETV Bharat / international

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
वशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के धनी व्यक्तियों के लिए एक 'गोल्ड कार्ड' वीजा कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम के तहत लोगों को अमेरिका में स्थाई रूप से बसने की पेशकश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक लोगों के लिए 1 मिलियन डॉलर और कॉरपोरेशन के लिए करीब 2 मिलियन डॉलर की फीस तय की गई है. इस गोल्ड कार्ड को लॉन्च करते समय ट्रंप ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होगा और अमेरिका के राजस्व में अरबों डॉलर की वृद्धि होगी.

उन्होंने कहा कि इससे जो राजस्व आएगा उससे कर्ज चुकाए जाएंगे, टैक्स कम होंगे और बहुत से अच्छे कार्य भी होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि 'TRUMP GOLD CARD' को लॉन्च किया जा रहा है. इस कार्य के जरिए लोगों को अमेरिका में बसने के लिए 1 मिलियन और कॉरपोरेशन के लिए 2 मिलियन फीस चुकानी होगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका में काफी लंबे समय तक अवैध प्रवासी आए और हमारे देश के इमिग्रेशन सिस्टम को खराब कर दिया.

ट्रंप ने आगे लिखा कि अब वह समय आ गया है जब अमेरिका के लोग और अमेरिकी टैक्सपेयर्स हमारे इस सिस्टम से काफी लाभान्वित होंगे. हम यह उम्मीद करते हैं कि ट्रंप गोल्ड कार्ड बहुत सफल होगा और यह 100 बिलियन डॉलर के अधिक की राशि जुटाएगा. इस राशि का प्रयोग देश के टैक्स को कम करने, कर्ज चुकाने और अच्छे कार्यों को करने में किया जाएगा.

वाणिज्य सचिव ल्यूटनिक ने दी जानकारी
यह कार्यक्रम मौजूदा रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणियों EB-1 और EB-2 की जगह लेगा, जिसकी शुरुआत 80,000 उपलब्ध वीजा से होगी. इस मामले पर वाणिज्य सचिव ल्यूटनिक ने बताया कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मिलियन डॉलर का योगदान देकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए असाधारण मूल्य साबित कर सकते हैं. यह बहुत अच्छी उम्मीद है कि वे अत्यधिक मूल्यवान हैं. उन्होंने आगे बताया कि पहले रोजगार ग्रीन कार्ड कार्यक्रम हर साल 2, 81,000 लोगों को लाता था. इन लोगों की औसत इनकम 66 हजार डॉलर थी, लेकिन ये पांच गुना अधिक संभावना रखते थे. वाणिज्य सचिव ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा केवल असाधारण और टॉप क्लास के लोग ही आएंगे. ये वे लोग होंगे, जो अमेरिकियों से नौकरी नहीं छीनेंगे, बल्कि लोगों को नौकरी देंगे.

उन्होंने कहा कि प्रशासन के मुताबिक आवेदकों को अमेरिकी वीजा के लिए अब तक की सबसे गहन जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस जांच प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदक पर 15,000 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा और यह प्रक्रिया गृह सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग द्वारा संचालित की जाएगी. हम पहले से कहीं अधिक कठोर जांच करने जा रहे हैं. लुटनिक ने जोर देते हुए कहा कि इसके लिए काफी अधिक शुल्क वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्रीन कार्ड कार्यक्रमों की तरह, इस कार्यक्रम में भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है.

