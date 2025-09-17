ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया संग ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे विनफील्ड हाउस, पीएम और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर लंदन पहुंचे. एयर फोर्स वन के स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर उतरते ही उनका स्वागत किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का लंदन के निकट स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्वागत किया गया (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 7:18 AM IST

लंदन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मंगलवार (स्थानीय समय) को लंदन के विनफील्ड हाउस पहुंचे. ट्रंप ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इससे पहले ब्रिटेन की अपनी यात्रा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहिए.

ट्रंप ने यूक्रेन के लिए उनके मुखर समर्थन के बावजूद रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखने के लिए यूरोपीय देशों के साथ अपनी निराशा दोहराई. ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, उन्हें आगे बढ़ना होगा और समझौता करना होगा. जेलेंस्की को समझौता करना होगा और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा. वे बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यूरोप और नाटो देशों पर इन आयातों को रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो ट्रंप ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रुख की पुष्टि की. 'मैं मानता हूं, लेकिन समस्या यह है, आप समस्या जानते हैं. वे रूसी तेल खरीद रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि वे रूसी तेल खरीदें और उन्हें तुरंत ऐसा करना बंद करना होगा. यह हमारे साथ न्याय नहीं है. वे रूसी तेल खरीद रहे हैं. उन्होंने आगे कहा.

ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को ऐसा युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था बताया. साथ ही इसके लिए संघर्ष में शामिल दोनों देशों के नेताओं के बीच गहरी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया. देश संकट में है लेकिन मैं इसे रोककर रहूँगा. मैंने आठ महीनों में सात युद्ध रोके हैं. मुझे लगा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जेलेंस्की और पुतिन के बीच जबरदस्त नफरत है लेकिन हम इसे रोककर रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा.

इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था विशेष रूप से मास्को से तेल खरीदना जारी रखने के लिए यूरोप की आलोचना की थी. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'वे काम नहीं कर रहे हैं. नाटो को एकजुट होना होगा. यूरोप को एकजुट होना होगा.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'यूरोपीय देश मेरे मित्र हैं लेकिन वे रूस से तेल खरीद रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि वे रूस से तेल खरीदें और वे जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वे पर्याप्त कड़े नहीं हैं. मैं प्रतिबंध लगाने को तैयार हूँ, लेकिन उन्हें मेरे प्रतिबंधों के अनुरूप अपने प्रतिबंध और कड़े करने होंगे.'

