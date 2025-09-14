ETV Bharat / international

'चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाओ...रूस से तेल खरीदना बंद करो', ट्रंप ने NATO देशों से कहा

रूस और चीन पर ट्रंप का निशाना इससे एक दिन पहले अमेरिका ने G-7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया था. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि वह रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बर्शते सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा ही करना शुरू कर दें तथा मास्को से तेल खरीदना बंद कर दें.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देशों को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में मदद के लिए चीन पर 50 से 100 प्रतिशत शुल्क (Tariffs) लगाना चाहिए. साथ ही ट्रंप ने नाटो देशों से कहा कि, वह रूस से तेल खरीदना बंद करे.

नाटो देशों से कहा चीन पर शुल्क बढ़ाओ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जीत के लिए नाटो की प्रतिबद्धता ''100 प्रतिशत से बहुत कम रही है, और कुछ लोगों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है.'' उन्होंने कहा, ''यह रूस के साथ आपकी बातचीत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को बहुत कमजोर करता है.'' ट्रंप ने कहा कि जब नाटो देश सहमत होंगे, तो वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.

मास्को से तेल मत खरीदो, ट्रंप ने कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने से ''इस घातक, लेकिन हास्यास्पद युद्ध को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी.'' उन्होंने कहा, ''चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण और पकड़ है, और ये शक्तिशाली शुल्क उस पकड़ को तोड़ देंगे.'' ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध ''उनका संघर्ष नहीं है'' और अगर वह राष्ट्रपति होते तो यह संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होता.

उन्होंने कहा, ''यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है. मैं यहां केवल इसे रोकने और हजारों रूसी और यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए हूं... अगर नाटो मेरे कहे अनुसार करता है, तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी की जान बच जाएगी! अगर नहीं, तो आप मेरा और अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं.'' अमेरिका ने चीन से आयात पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया है, जबकि बीजिंग ने वाशिंगटन से आयात पर 10 प्रतिशत कर लगाया है.

