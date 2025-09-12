घोर राष्ट्रवादी थे, भारतीयों से जलते थे! ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली किर्क की वायरल हो रही है ये 'आवाज'
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जिगरी दोस्त राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का भारत के प्रति नफरत भरा पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है.
Published : September 12, 2025 at 12:28 PM IST
वॉशिंगटन: MAGA (Make America Great Again) के बड़े समर्थक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जिगरी दोस्त राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का भारत के प्रति नफरत भरा पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है. इस वायरल ट्वीट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है.
बता दें कि राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की यूएसए के यूटा यूनिवर्सिटी में बुधवार 10 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब किर्क का अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों को लेकर उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है.
इस बयान में उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा की कोई जरूरत नहीं है. राष्ट्रपति ट्रंप ने किर्क की मौत पर दुख जताया और संवेदनाएं व्यक्त कीं।
America does not need more visas for people from India. Perhaps no form of legal immigration has so displaced American workers as those from India. Enough already. We’re full. Let’s finally put our own people first. https://t.co/wcOsorvZFE— Charlie Kirk (@charliekirk11) September 1, 2025
गौर करें तो बुधवार को यूटा यूनिवर्सिटी में कॉलेज के एक कार्यक्रम में राइट विंग एक्टिविस्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
- किर्क की भारतीय विरोधी बातों का सार:
भारतीयों को अमेरिका वीजा की जरूरत नहीं
- अमेरिकी कामगारों को लेकर छलका था उनका दर्द
- भारतीयों को लेकर कहा था- बहुत हो गया, हम भर चुके हैं
- आइए, आखिरकार अपने लोगों को प्राथमिकता दें
यूटा में हुई किर्क की हत्या के बाद भारतीय प्रवासियों के बारे में उनका हालिया बयान सुर्खियों में है. इसमें उन्होंने भारतीयों को लेकर जोर देकर कहा था, अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा देने की जरूरत नहीं है. अब अमेरिकियों को पूरा मौका देना चाहिए.
2 सितंबर को चार्ली ने किया था पोस्ट: राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क ने 2 सितंबर को सोशल साइट एक्स पर लिखा, "अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा की जरूरत नहीं है. शायद कानूनी इमिग्रेशन के किसी भी तरीके ने अमेरिकी कामगारों को भारत से आए लोगों की तरह इतना नुकसान नहीं पहुंचाया. अब और नहीं. हम भर चुके हैं. आइए, हम आखिरकार अपने लोगों को पहले प्राथमिकता दें."
गौर करें तो कर्क ने यह पोस्ट फॉक्स न्यूज की एंकर लौरा इंग्राम की एक्स पोस्ट के जवाब में लिखी थी, इसमें चार्ली ने कहा था कि भारत के साथ कोई भी व्यापार समझौता होने पर अमेरिका को इंडियंस को और अधिक वीजा देने होंगे. लौरा इंग्राम ने तब लिखा था, "मैं उन्हें वीजा और व्यापार घाटे के रूप में कुछ भी देना नहीं चाहूंगी."
बता दें कि किर्क की मौत की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की थी. ट्रंप के दोस्त किर्क, यूथ ऑर्गनाइजेशन टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह-संस्थापक और सीईओ थे.
उनकी नृशंस हत्या पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "अमेरिका में युवाओं की भावनाओं को चार्ली से बेहतर और कोई नहीं समझ सका. वह सभी के, खासकर मेरे, प्रिय और प्रशंसित थे और अब वह हमारे बीच नहीं रहे."
राष्ट्रपति ट्रंप ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "मेलानिया और मैं दोनों ही चार्ली की खूबसूरत पत्नी एरिका और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. चार्ली, हम तुमसे प्यार करते हैं!"
