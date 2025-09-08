ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रंप की हमास को लास्ट वॉर्निंग, कहा- अब नहीं दी जाएगी चेतावनी

यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था. इस युद्ध में करीब 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है.

ट्रंप ने हमास को दी लास्ट वॉर्निंग (AP)
Published : September 8, 2025 at 8:47 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को हमास को अंतिम चेतावनी जारी की है. उन्होंने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि अभी भी उसकी कैद में करीब 48 बंधक हैं. ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें तत्काल बातचीत शुरू कर देनी चाहिए.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इजराइल ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली है और अब समय आ गया है कि हमास को भी सभी शर्तें स्वीकार कर लेनी चाहिए. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमास को परिणामों के बारे में चेतावनी दी है तथा अपने संदेश को 'लास्ट वॉर्निंग" बताया है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि अब ऐसी चेतावनी दोबारा नहीं दी जाएगी. उनकी इस चेतावनी का असर भी दिख गया है. टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी कि ट्रंप की चेतावनी के तुरंत बाद, हमास ने एक बयान जारी किया है, जिसमे कहा गया है कि वह सभी कैदियों की रिहाई पर चर्चा करने के लिए तुरंत वार्ता की मेज पर बैठने के लिए तैयार है.

ट्रंप ने हमास को दी लास्ट वॉर्निंग (@Donald Trump Truth Social)

हमास ने किया कदम का स्वागत
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हमास ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करता है जो हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के प्रयासों में मदद करे. टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि बयान में पुष्टि की गई है कि उसे 'अमेरिकी पक्ष से युद्धविराम के उद्देश्य से कुछ सुझाव मिले हैं', और आगे बताया कि हमास ने कहा कि वह 'इन सुझावों को एक व्यापक समझौते में बदलने के लिए मध्यस्थों के साथ लगातार संपर्क में है जो हमारी मांगों को पूरा करता है.'

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी शनिवार को सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर की इजराइल यात्रा के समापन के तुरंत बाद आई है, जहां उन्होंने इजराइल के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के साथ स्थिति का आकलन किया था.

इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 2 साल होंगे पूरे
बता दें, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था. इस युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं और इस वॉर में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है. जानकारी के मुताबिक अभी तक इस युद्ध में करीब 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है. ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी युद्ध रोकने की कोशिश रंग नहीं ला पाई थी. अब उनकी तरफ से आखिरी चेतावनी जारी की गई है.

इजराइल से युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं (ANI)

बंधकों में अधिकतर इजराइली नागरिक
सितंबर 2025 तक हमास और अन्य आतंकी संगठनों ने गाजा में करीब 48 बंधकों को कैद में रखा है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनमें से सिर्फ 20 लोगों के जिंदा होने की बात सामने आई है. इनमें से अधिकतर इजराइली हैं. इनके आलावा एक थाईलैंड और एक नेपाली नागरिक है.

ISRAEL GAZA PALESTINE WARहमास को ट्रंप की अंतिम चेतावनीइजराइल और हमास युद्ध को 2 साल पूरेISRAEL HAMAS WAR COMPLETES 2 YRSTRUMP LAST WARNING TO HAMAS

