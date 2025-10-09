अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमने गाजा में युद्ध समाप्त कर दिया, इजराइली बंधक रिहा होंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने गाजा में युद्ध को खत्म करा दिया है. साथ ही वह इस सिलसिले में हस्ताक्षर करने मिस्र जाएंगे.
Published : October 9, 2025 at 11:11 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हमने गाजा में युद्ध समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा, “गाजा जंग रोकने में हम सफल रहे और उम्मीद है कि अब मध्य पूर्व में स्थायी शांति आएगी.” उन्होंने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक सभी इजराइली बंधक रिहा हो जाएंगे.
उन्होंने कहा, "वह मिस्र जाएंगे जहां समझौते पर उनके हस्ताक्षर होने हैं. मेरे प्रतिनिधित्व में एक हस्ताक्षर पहले ही हो चुका है, लेकिन हम एक आधिकारिक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं..."
#WATCH | US President Donald Trump says, " last night, we reached a momentous breakthrough in the middle east, something that people said was never going to be done. we ended the war in gaza, and i think it's going to be a lasting peace, hopefully, an everlasting peace. we secured… pic.twitter.com/Yb4PoykPA5— ANI (@ANI) October 9, 2025
गाजा समझौते पर पहुंचने ईरान पर हमला जरूरी था
राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के दौरान बात कर रहे थे. ट्रंप ने कहा कि गाजा समझौते पर पहुंचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था. हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के साथ काम करेगा.
अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने देश का पुनर्निर्माण कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक सौदे का समर्थन करने की बात स्वीकार की है.
#WATCH | US President Donald Trump says, " we settled seven wars, or major conflicts, but wars. and this is number eight. and the one that i thought would be maybe the quickest of all would be russia-ukraine. i think that's going to happen, too. but in the meantime, they're losing… pic.twitter.com/7SHqJndnnl— ANI (@ANI) October 9, 2025
मैं राष्ट्रपति होता को रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं होता
ट्रंप ने कहा, "हमने सात युद्ध या बड़े संघर्ष को सुलझाया है. और यह आठवां युद्ध है. और मुझे लगता था कि इनमें से शायद सबसे तेज़ रूस-यूक्रेन युद्ध होगा. इसमें हर सप्ताह लगभग 7,000 लोगों को खो रहे हैं, और यह बहुत बुरा लगता है. उन्होंने कहा कि वह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था. अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो ऐसा कभी नहीं होता."
ये भी पढ़ें- गाजा समझौते पर जब मार्को रुबियो ने ट्रंप को सौंपा नोट, जानें क्या था वो टेक्स्ट