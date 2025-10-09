ETV Bharat / international

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमने गाजा में युद्ध समाप्त कर दिया, इजराइली बंधक रिहा होंगे

उन्होंने कहा, "वह मिस्र जाएंगे जहां समझौते पर उनके हस्ताक्षर होने हैं. मेरे प्रतिनिधित्व में एक हस्ताक्षर पहले ही हो चुका है, लेकिन हम एक आधिकारिक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं..."

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हमने गाजा में युद्ध समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा, “गाजा जंग रोकने में हम सफल रहे और उम्मीद है कि अब मध्य पूर्व में स्थायी शांति आएगी.” उन्होंने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक सभी इजराइली बंधक रिहा हो जाएंगे.

गाजा समझौते पर पहुंचने ईरान पर हमला जरूरी था

राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के दौरान बात कर रहे थे. ट्रंप ने कहा कि गाजा समझौते पर पहुंचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था. हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के साथ काम करेगा.

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने देश का पुनर्निर्माण कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक सौदे का समर्थन करने की बात स्वीकार की है.

मैं राष्ट्रपति होता को रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं होता

ट्रंप ने कहा, "हमने सात युद्ध या बड़े संघर्ष को सुलझाया है. और यह आठवां युद्ध है. और मुझे लगता था कि इनमें से शायद सबसे तेज़ रूस-यूक्रेन युद्ध होगा. इसमें हर सप्ताह लगभग 7,000 लोगों को खो रहे हैं, और यह बहुत बुरा लगता है. उन्होंने कहा कि वह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था. अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो ऐसा कभी नहीं होता."

