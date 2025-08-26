ETV Bharat / international

ट्रंप ने इस साल किम जोंग से मिलने की उम्मीद जताई, कहा- उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं - TRUMP KIM JONG UN MEET

ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने ट्रंप के आंतरिक सज्जा और कूटनीति की जमकर प्रशंसा की.

Trump Kim Jong Un meet
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 9:17 AM IST

3 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस साल के अंत में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के शीर्ष नेता किम जोंग उन से मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ अपनी बैठक की शुरुआत में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके किम के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वह उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं.

ट्रंप ने कहा, 'मेरी उनसे बहुत बनती है. मुझे लगता है कि उनके देश में अपार संभावनाएं हैं. जबरदस्त क्षमताएँ हैं.' ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी और किम की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी जो पहली अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखर वार्ता थी. फरवरी 2019 में वे वियतनाम के हनोई में और उसके बाद उसी जून में अंतर-कोरियाई सीमावर्ती गाँव पनमुनजोम में फिर मिले.

ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने ट्रंप के आंतरिक सज्जा और कूटनीति की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला पाएँगे, ताकि आप किम जोंग उन से मिल सकें, उत्तर कोरिया में एक ट्रंप वर्ल्ड (रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स) बना सकें ताकि मैं वहाँ गोल्फ खेल सकूँ और ताकि आप सचमुच एक विश्व-ऐतिहासिक शांतिदूत की भूमिका निभा सकें.' राष्ट्रपति ली ने उत्तर कोरिया के साथ ट्रंप की पिछली कूटनीति का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि ट्रंप पद पर बने रहते तो किम अपनी परमाणु क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ा पाते.

रक्षा और व्यापार के मुद्दे गंभीर

रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप राष्ट्रपति ली पर मौजूदा व्यापार समझौते और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी रक्षा खर्च को लेकर दबाव बना रहे हैं. दक्षिण कोरिया में 28500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं उनके रखरखाव का भारी खर्च भी शामिल है. अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की संभावना पर ट्रंप ने कहा, 'मैं अभी यह नहीं कहना चाहता, लेकिन हो सकता है कि दक्षिण कोरिया को अमेरिका को उस भूमि का स्वामित्व दे देना चाहिए, जहां हमारा बड़ा किला है.' उनका इशारा संभवतः कैंप हम्फ्रीज की ओर था.

आर्थिक कूटनीति और अमेरिका-चीन संबंध

इस यात्रा से पहले ली ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा था. अमेरिका में ली द्वारा दक्षिण कोरिया के नियोजित निवेशों पर प्रकाश डालने की उम्मीद है. इसमें हनवा समूह के फिलाडेल्फिया शिपयार्ड का दौरा भी शामिल है. ट्रंप बाद में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

