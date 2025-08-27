ETV Bharat / international

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार - TRUMP TARIFFS

डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि वे बिजनेस डील नहीं करेंगे. विस्तार से पढ़ें.

TRUMP SAYS PM MODI VERY TERRIFIC
भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 9:52 AM IST

5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर दावा किया कि इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोकने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी. इसके साथ-साथ उन्होंने पीएम मोदी को 'बहुत ही शानदार' बताया. वहीं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि निरंतर शत्रुता व्यापार सौदों को बाधित करेगी.

उन्होंने कथित तौर पर भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की धमकी वाली बात भी बताई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उन्होंने कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं रुकता है तो वे इतना भारी टैरिफ लगाएंगे कि सिर चकरा जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान भारत को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे तब तक ट्रेड डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक दोनों के बीच विवाद नहीं सुलझ जाता.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात को लेकर कहा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं. मैंने उनसे पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है. दोनों देशों के बीच काफी दुश्मनी है. यह आज से नहीं, बल्कि काफी लंबे समय से जारी है. उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि मैं भारत के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहता. आप दोनों देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं. मैंने कहा, कल मुझे फिर फोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, वरना हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं. आपका सिर घूम जाएगा. आप युद्ध में फंसने वाले नहीं हैं. लगभग पांच घंटे के अंदर, यह हो गया. यह हो गया. अब शायद यह फिर से शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा. हम ऐसी चीजें नहीं होने दे सकते.

ट्रंप ने अपने इस दावे को एक बार फिर दोहराया कि युद्ध के दौरान सात या उससे ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए. उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वे लड़ रहे थे, फिर मैंने देखा कि सात विमान मार गिराए गए. मैंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है. ये बहुत सारे विमान हैं. आप जानते हैं, 15 करोड़ डॉलर के विमान मार गिराए गए. बहुत सारे. सात, शायद उससे भी ज्यादा. उन्होंने असली संख्या तो बताई ही नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले यह संख्या पांच बताई थी और कहा था कि उन्होंने तनाव को रोकने के लिए व्यापार दबाव का इस्तेमाल किया.

उन्होंने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि मैंने ये सभी युद्ध रोक दिए हैं. इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता. उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध अगले स्तर का परमाणु युद्ध था. उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे - यह बहुत जोरदार था. मैंने कहा कि क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास इसे निपटाने के लिए 24 घंटे हैं. उन्होंने कहा, 'ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है. मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया. मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया और जो भी मेरे पास था, मैंने किया.

ट्रंप पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख कर चुके हैं. जुलाई में उन्होंने ऐसा ही दावा करते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु संघर्ष के करीब पहुंच गए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण समय पर हस्तक्षेप किया था.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

ट्रंप का बड़ा दावा, भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, युद्ध में गिरे 7 लड़ाकू विमान

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

रूसी तेल पर ट्रंप के विचारों को गंभीरता से ले भारत: निक्की हेली

'भारत खुशामद नहीं करने वाला, तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो', अमेरिका और यूरोप को विदेश मंत्री की दो टूक

टैरिफ मामले में भारत 'महाराज' है, अमेरिकी डिप्लोमैट पीटर नवारो की तीखी बयानबाजी

भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते पर ट्रंप को निक्की हेली ने दिखाया आइना, कहा चीन से मुकाबला करने में काम आएगा ये देश

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर दावा किया कि इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोकने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी. इसके साथ-साथ उन्होंने पीएम मोदी को 'बहुत ही शानदार' बताया. वहीं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि निरंतर शत्रुता व्यापार सौदों को बाधित करेगी.

उन्होंने कथित तौर पर भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की धमकी वाली बात भी बताई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उन्होंने कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं रुकता है तो वे इतना भारी टैरिफ लगाएंगे कि सिर चकरा जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान भारत को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे तब तक ट्रेड डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक दोनों के बीच विवाद नहीं सुलझ जाता.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात को लेकर कहा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं. मैंने उनसे पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है. दोनों देशों के बीच काफी दुश्मनी है. यह आज से नहीं, बल्कि काफी लंबे समय से जारी है. उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि मैं भारत के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहता. आप दोनों देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं. मैंने कहा, कल मुझे फिर फोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, वरना हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं. आपका सिर घूम जाएगा. आप युद्ध में फंसने वाले नहीं हैं. लगभग पांच घंटे के अंदर, यह हो गया. यह हो गया. अब शायद यह फिर से शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा. हम ऐसी चीजें नहीं होने दे सकते.

ट्रंप ने अपने इस दावे को एक बार फिर दोहराया कि युद्ध के दौरान सात या उससे ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए. उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वे लड़ रहे थे, फिर मैंने देखा कि सात विमान मार गिराए गए. मैंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है. ये बहुत सारे विमान हैं. आप जानते हैं, 15 करोड़ डॉलर के विमान मार गिराए गए. बहुत सारे. सात, शायद उससे भी ज्यादा. उन्होंने असली संख्या तो बताई ही नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले यह संख्या पांच बताई थी और कहा था कि उन्होंने तनाव को रोकने के लिए व्यापार दबाव का इस्तेमाल किया.

उन्होंने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि मैंने ये सभी युद्ध रोक दिए हैं. इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता. उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध अगले स्तर का परमाणु युद्ध था. उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे - यह बहुत जोरदार था. मैंने कहा कि क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास इसे निपटाने के लिए 24 घंटे हैं. उन्होंने कहा, 'ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है. मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया. मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया और जो भी मेरे पास था, मैंने किया.

ट्रंप पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख कर चुके हैं. जुलाई में उन्होंने ऐसा ही दावा करते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु संघर्ष के करीब पहुंच गए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और उन्होंने तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण समय पर हस्तक्षेप किया था.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

ट्रंप का बड़ा दावा, भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, युद्ध में गिरे 7 लड़ाकू विमान

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

रूसी तेल पर ट्रंप के विचारों को गंभीरता से ले भारत: निक्की हेली

'भारत खुशामद नहीं करने वाला, तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो', अमेरिका और यूरोप को विदेश मंत्री की दो टूक

टैरिफ मामले में भारत 'महाराज' है, अमेरिकी डिप्लोमैट पीटर नवारो की तीखी बयानबाजी

भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते पर ट्रंप को निक्की हेली ने दिखाया आइना, कहा चीन से मुकाबला करने में काम आएगा ये देश

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP SAYS PM MODI VERY TERRIFICट्रंप की पीएम मोदी से बातDONALD TRUMPINDIA PAKISTAN WARTRUMP TARIFFS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.