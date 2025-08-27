वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर आज 27 अगस्त से 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इस मामले में एक नोटिस जारी की है. इस नोटिस में लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को रात 12:01 बजे से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा. भारत पर कुल 50 फीसदी शुल्क हो जाएगा.

इसके आलावा इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर भारतीय सामान निर्धारित समय के बाद यहां आता है तो उस पर भी टैरिफ की नई दरें लागू होंगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है. अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल ना खरीदें, बल्कि उससे खरीदे.

निर्यात क्षेत्र जो सबसे अधिक प्रभावित होंगे. (ETV Bharat)

जानें जरूरी बातें

बता दें, पहले भारतीय कपड़ों पर सिर्फ 9 फीसदी टैरिफ लगता था, जो अब बढ़कर 59 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं, रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो पहे 13.9 फीसदी शुल्क लगता था, जो आज से 63.9 फीसदी हो जाएगा. नए टैरिफ लागू होने से भारत पर काफी असर पड़ेगा. इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी शुल्क बढ़ जाएगा. पहले इन धातुओं पर 1.7 प्रतिशत टैरिफ लगता था, जो आज से 51.7 फीसदी हो जाएगा. फर्नीचर, और गद्दे पर पहले 2.3 फीसदी टैरिफ लगता था, जो आज से 52.3 प्रतिशत लगेगा.

ये सेक्टर रहेंगे बाहर

ट्रंप प्रशासन ने स्मार्टफोन और दवाइयों पर किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में इन सेक्टरों पर भी नए टैरिफ लगाए जाएंगे. बता दें, अमेरिका ने 7 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और रूसी कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर दंड के रूप में 27 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी. भारत के अलावा ब्राजील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है जिसे 50 प्रतिशत आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूसी तेल बेचकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है.

वहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि भारत किसानों के हितों के आगे कभी झुकेगा नहीं. उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम संबोधन में कहा कि हमारे देश के अन्नदाताओं ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है. उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों से जुड़ी किसी भी ऐसी नीति का समर्थन नहीं किया जाएगा, जो नुकसानदेह हो. पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मोदी दीवार बनकर उनके आगे खड़ा होगा.

