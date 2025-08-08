वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की. उसके बाद भारत के साथ व्यापार करने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक भारत के साथ आगे कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी.
बता दें, ओवल ऑफिस में न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्रंप से एक सवाल पूछा कि आपने भारत पर जो 50 फीसदी टैरिफ लगाया है क्या उसके बाद बिजनेस डील की उम्मीद करते हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर देते हुए कहा कि जब तक इस विवाद का हल नहीं निकाल लेते तब तक भारत के साथ कोई डील नहीं होगी.
#WATCH | Responding to ANI's question, 'Just to follow up India's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs?', US President Donald Trump says, "No, not until we get it resolved."— ANI (@ANI) August 8, 2025
(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/qpBevmxWDA
व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया. प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात की ओर इशारा किया. आदेश में दावा किया गया है कि ये आयात, चाहे प्रत्यक्ष हों या बिचौलियों के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक 'असामान्य और असाधारण खतरा' पैदा करते हैं और आपातकालीन आर्थिक उपायों को उचित ठहराते हैं.
#WATCH | Principal Deputy Spokesperson for the US Department of State, Tommy Pigott says, "...What I can say in terms of India is, the President has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the… pic.twitter.com/hBZ1Bxcw9a— ANI (@ANI) August 7, 2025
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती 25 फीसदी टैरिफ गुरुवार 7 अगस्त से लागू हो चुका है. वहीं, यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू हो जाएगा और अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर लागू होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में टैरिफ को लेकर टेंशन देखी जा रही है. भारत 50 फीसदी टैरिफ को लेकर थोड़ा चिंतित है. वहीं, दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी जोरों पर है.
वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान चुनौती भरे अंदाज में जवाब तथा संकेत देते हुए कहा कि हमारा देश आर्थिक दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए, हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि हमें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं. भारत इसके लिए तैयार है. भारत ने लाखों ग्रामीण आजीविका पर संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का लगातार विरोध किया है. यह गतिरोध दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव में तेज वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि दोनों पक्ष आर्थिक नीति और राष्ट्रीय हित के मामलों पर अड़े हुए हैं.
#WATCH | On the US-India ties, Principal Deputy Spokesperson for the US Department of State, Tommy Pigott says, "...This is about an honest, full and frank dialogue about real concerns that this administration has, that the President has outlined very clearly. Addressing those… pic.twitter.com/olB8Ywa8SU— ANI (@ANI) August 7, 2025
जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका चिप पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा करने वाले हैं. इसका असर पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा. इसका ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा क्योंकि भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से उभर रहा है.
