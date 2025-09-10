ETV Bharat / international

ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त, ट्रेड डील पर भी दिया बयान

इससे पहले भी ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा. विस्तार से पढ़ें.

TRUMP CALLLED PM MODI BEST FRIEND
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो (X@NarendraModi))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 7:24 AM IST

वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय अमेरिकी समय) को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच 'व्यापार बाधाओं' को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे और इसके परिणाम भी सफल होंगे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी.

सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम मोदी को बताया बहुत अच्छा दोस्त
ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी. बता दें, यह घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है.

TRUMP CALLLED PM MODI BEST FRIEND
ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट (Trump Social Media)

इस सप्ताह की शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक घोषणा करते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को एक 'बहुत ही विशेष संबंध' कहा था और पुष्टि की थी कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने कहा था कि 'चिंता की कोई बात नहीं है'. हालांकि, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि समकालीन समय में वह (प्रधानमंत्री मोदी) क्या कर रहे हैं.

पीएम मोदी का हमेशा रहूंगा दोस्त
न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप इस समय भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा. मैं हमेशा (पीएम) मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है जो वह इस समय कर रहे हैं. लेकिन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है. चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे बीच कभी-कभी कुछ पल ऐसे आते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने 'भारत और रूस को चीन के हाथों खो देने' की बात कही थी, और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा हुआ है.

पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर दी प्रतिक्रिया
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को भारत-अमेरिका संबंधों की ट्रंप की पुष्टि पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक आकलन की 'गहरी सराहना करते हैं और पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं.' सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों को 'व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' की ओर 'आगे की ओर देखने वाला' बताया. राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

पढ़ें: ट्रंप के बदले सुर, बोले- चिंता की बात नहीं, मैं और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे

पीएम मोदी की ट्रंप के 'हमेशा दोस्त' वाले बयान पर प्रतिक्रिया, बोले- अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करता हूं

