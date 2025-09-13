ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा- 50 प्रतिशत टैरिफ आसान नहीं था, लेकिन...

ट्रंप ने कहा कि वह पीएम मोदी के हमेशा दोस्त बने रहेंगे, लेकिन रूसी तेल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया.

TRUMP ON IMPOSING TARIFFS ON INDIA
भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर बोले ट्रंप (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना आसान बात नहीं है और इससे भारत के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि देखिए, भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था. मैंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं. यह कोई आसान काम नहीं है. यह एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ दरार पैदा होती है.

ट्रंप ने शुक्रवार को यह बातें 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' को दिए एक इंटरव्यू में कहीं. जब उनसे पूछा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा कसने का क्या मतलब है, लेकिन मैं ये पहले ही कर चुका हूं. मैंने बहुत कुछ किया है. उन्होंने आगे कहा कि याद रखें कि यह हमारी समस्या से कहीं अधिक यूरोप की समस्या है. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक सात युद्ध को सुलझाया है.

उन्होंने कहा कि मैंने सात युद्ध सुलझाए, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं, लेकिन बड़े युद्ध, जिनमें से कुछ अनसुलझे थे, जैसे कांगो और रवांडा. मैंने उन्हें सुलझाया. यह 31 सालों से चल रहा था, लाखों लोग मारे गए थे. मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो अनसुलझे थे. रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए भारत कहता रहा कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है.

बता दें, कई दिनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है. भारत ने रूस से तेल खरीदने पर कहा कि यह पूरी तरह से राष्ट्रीय हित का मामला है. इसी बीच अमेरिका ने पिछले महीने अगस्त से कुछ भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था. अब कुल 50 फीसदी टैक्स हो गया है.

इससे पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वे हमेशा उनके दोस्त बने रहेंगे. वे बहुत महान प्रधानमंत्री हैं. इसकी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि वह उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं.

पढ़ें: ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त, ट्रेड डील पर भी दिया बयान

ट्रंप के बदले सुर, बोले- चिंता की बात नहीं, मैं और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US RELATIONSभारत पर अमेरिकी टैरिफडोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदीDONALD TRUMPTRUMP ON IMPOSING TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.