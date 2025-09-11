ETV Bharat / international

9/11 आतंकी हमलों की बरसी मना रहा अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी घनघोर तबाही, मारे गए थे करीब 3000 लोग

मारे गए लोगों के कई प्रियजन गुरुवार को न्यूयॉर्क, पेंटागन और शैंक्सविले, पेनसिल्वेनिया में आयोजित स्मरणोत्सव में गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं के साथ शामिल होंगे.

11 Sept 2001 Terror Attacks
बुधवार को न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय 11 सितंबर स्मारक पर अंकित नामों पर झंडे और फूल चढ़ाए गए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 11, 2025 at 2:15 PM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिकी लोग 11 सितंबर, 2001 के हमलों के 24 साल पूरे होने पर गंभीर समारोहों, स्वयंसेवी कार्यों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.

इस हमले के विरोध में लगभग 3,000 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने वाले कई प्रियजन गुरुवार को न्यूयॉर्क, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में आयोजित श्रद्धांजलि सभाओं में गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं के साथ शामिल हो रहे हैं.

कुछ लोग इस दिन को निजी समारोहों में मनाना पसंद कर रहे हैं. जेम्स लिंच, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में अपने पिता रॉबर्ट लिंच को खो दिया था, ने कहा कि वह और उनका परिवार समुद्र तट पर दिन बिताने से पहले न्यू जर्सी में अपने गृहनगर के पास एक समारोह में शामिल होंगे.

"यह उन चीजों में से एक है, जहां किसी भी तरह का दुःख, मुझे नहीं लगता कि कभी जाता है," लिंच ने कहा, जब वह, उनकी साथी और उनकी मां, बरसी से एक दिन पहले मैनहट्टन में 9/11 चैरिटी कार्यक्रम में जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर रहे हजारों स्वयंसेवकों के साथ शामिल हुए. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उस दुःख में आनंद ढूंढ़ना, इस क्षेत्र में मेरे विकास का एक बड़ा हिस्सा रहा है."

ये स्मरणोत्सव बढ़ते राजनीतिक तनाव के दौर में आयोजित किए जा रहे हैं. 9/11 की बरसी, जिसे अक्सर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रचारित किया जाता है. यूटा के एक कॉलेज में भाषण देते समय रुढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद मनाई जा रही है.

नाम वाचन और मौन के क्षण: अधिकारियों ने बताया कि किर्क की हत्या के बाद न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर 9/11 की बरसी समारोह के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाने की उम्मीद है.

लोअर मैनहट्टन स्थित ग्राउंड जीरो पर, हमले के पीड़ितों के नाम उनके परिवार और प्रियजनों द्वारा पढ़े जाएंगे. इस समारोह में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी, द्वितीय महिला उषा वेंस भी शामिल होंगी.

ये लोग मौन के क्षण उन सटीक समयों को चिह्नित करेंगे, जब अपहृत विमानों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रतिष्ठित ट्विन टावरों पर हमला किया था, और साथ ही जब गगनचुंबी इमारतें गिर गई थीं.

वर्जीनिया स्थित पेंटागन में, उन 184 सैन्यकर्मियों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो अपहर्ताओं द्वारा अमेरिकी सेना के मुख्यालय में एक जेटलाइनर ले जाने के दौरान मारे गए थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप गुरुवार शाम न्यूयॉर्क यांकीज और डेट्रॉइट टाइगर्स के बीच बेसबॉल मैच देखने के लिए ब्रोंक्स रवाना होने से पहले इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे.

और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ क्षणों के मौन, नाम वाचन और पुष्पांजलि अर्पित करके, फ्लाइट 93 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. यह अपहृत विमान चालक दल के सदस्यों और यात्रियों द्वारा कॉकपिट में घुसने की कोशिश के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस समारोह में पूर्व सैनिक मामलों के सचिव डग कॉलिन्स भी शामिल होंगे.

लिंच की तरह, देश भर के लोग भी राष्ट्रीय सेवा दिवस के तहत सेवा परियोजनाओं और दान कार्यों के साथ 9/11 की वर्षगांठ मना रहे हैं. स्वयंसेवक भोजन और वस्त्र वितरण अभियान, पार्क और आस-पड़ोस की सफाई, रक्त बैंकों और अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

हमलों की गूंज अब भी जारी है: अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में कुल मिलाकर 2,977 लोग मारे गए. इनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कई वित्तीय कर्मचारी और जलती हुई इमारतों में जान बचाने के लिए पहुंचे अग्निशमन कर्मी और पुलिस अधिकारी शामिल थे.

इन हमलों की वैश्विक स्तर पर गूंज उठी और घरेलू तथा विदेशी, दोनों स्तरों पर अमेरिकी नीति की दिशा बदल गई. इसके परिणामस्वरूप "आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध" और अफगानिस्तान तथा इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण और उससे जुड़े संघर्ष हुए, जिनमें लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए.

हालांकि इन हमलों में अपहरणकर्ता मारे गए, लेकिन अमेरिकी सरकार इस साजिश के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के खिलाफ अपने लंबे समय से चल रहे कानूनी मामले को निपटाने के लिए संघर्ष कर रही है.

पूर्व अल-कायदा नेता को 2003 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और बाद में क्यूबा के ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ले जाया गया था, लेकिन उस पर कभी मुकदमा नहीं चला.

न्यूयॉर्क में वर्षगांठ समारोह राष्ट्रीय 11 सितंबर स्मारक और संग्रहालय में हो रहा था, जहां झरनों और मृतकों के नाम खुदे हुए मुंडेर से घिरे दो स्मारक कुंड उन जगहों को चिह्नित करते हैं, जहां कभी ट्विन टावर हुआ करते थे.

ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि संघीय सरकार स्मारक चौक और उसके भूमिगत संग्रहालय का नियंत्रण अपने हाथ में कैसे ले सकती है, जो अब एक सार्वजनिक चैरिटी द्वारा संचालित हैं. इसके अध्यक्ष वर्तमान में न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग हैं, जो ट्रंप के अक्सर आलोचक रहे हैं. ट्रंप ने संभवतः इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कही है.

हमलों के बाद के वर्षों में, अमेरिकी सरकार ने उन हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवा और मुआवजा प्रदान करने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जो ट्विन टावरों के ढहने के बाद मैनहट्टन के कुछ हिस्सों में फैली जहरीली धूल के संपर्क में आए थे. 140,000 से ज़्यादा लोग अब भी निगरानी कार्यक्रमों में नामांकित हैं. इनका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिनकी स्वास्थ्य स्थितियां संभावित रूप से कालिख में मौजूद खतरनाक पदार्थों से जुड़ी हो सकती हैं.

गौर करें तो 11 सितम्बर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 वाणिज्यिक यात्री विमानों का अपहरण कर लिया था. इसी में से न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर दो विमान गिराए गए. इससे दोनों टावर ढह गए. तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी के ठीक बाहर पेंटागन से टकराया था. चौथा विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हमले में 2,977 लोग मारे गए थे. मरने वालों में फाइनेंशियल वर्कर, पुलिस और दमकलकर्मी भी शामिल थे.

