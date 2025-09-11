ETV Bharat / international

9/11 आतंकी हमलों की बरसी मना रहा अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी घनघोर तबाही, मारे गए थे करीब 3000 लोग

बुधवार को न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय 11 सितंबर स्मारक पर अंकित नामों पर झंडे और फूल चढ़ाए गए. ( AP )

न्यूयॉर्क: अमेरिकी लोग 11 सितंबर, 2001 के हमलों के 24 साल पूरे होने पर गंभीर समारोहों, स्वयंसेवी कार्यों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. इस हमले के विरोध में लगभग 3,000 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने वाले कई प्रियजन गुरुवार को न्यूयॉर्क, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में आयोजित श्रद्धांजलि सभाओं में गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं के साथ शामिल हो रहे हैं. कुछ लोग इस दिन को निजी समारोहों में मनाना पसंद कर रहे हैं. जेम्स लिंच, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में अपने पिता रॉबर्ट लिंच को खो दिया था, ने कहा कि वह और उनका परिवार समुद्र तट पर दिन बिताने से पहले न्यू जर्सी में अपने गृहनगर के पास एक समारोह में शामिल होंगे. "यह उन चीजों में से एक है, जहां किसी भी तरह का दुःख, मुझे नहीं लगता कि कभी जाता है," लिंच ने कहा, जब वह, उनकी साथी और उनकी मां, बरसी से एक दिन पहले मैनहट्टन में 9/11 चैरिटी कार्यक्रम में जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर रहे हजारों स्वयंसेवकों के साथ शामिल हुए. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उस दुःख में आनंद ढूंढ़ना, इस क्षेत्र में मेरे विकास का एक बड़ा हिस्सा रहा है." ये स्मरणोत्सव बढ़ते राजनीतिक तनाव के दौर में आयोजित किए जा रहे हैं. 9/11 की बरसी, जिसे अक्सर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रचारित किया जाता है. यूटा के एक कॉलेज में भाषण देते समय रुढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद मनाई जा रही है. नाम वाचन और मौन के क्षण: अधिकारियों ने बताया कि किर्क की हत्या के बाद न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर 9/11 की बरसी समारोह के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाने की उम्मीद है. लोअर मैनहट्टन स्थित ग्राउंड जीरो पर, हमले के पीड़ितों के नाम उनके परिवार और प्रियजनों द्वारा पढ़े जाएंगे. इस समारोह में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी, द्वितीय महिला उषा वेंस भी शामिल होंगी. ये लोग मौन के क्षण उन सटीक समयों को चिह्नित करेंगे, जब अपहृत विमानों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रतिष्ठित ट्विन टावरों पर हमला किया था, और साथ ही जब गगनचुंबी इमारतें गिर गई थीं. वर्जीनिया स्थित पेंटागन में, उन 184 सैन्यकर्मियों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो अपहर्ताओं द्वारा अमेरिकी सेना के मुख्यालय में एक जेटलाइनर ले जाने के दौरान मारे गए थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप गुरुवार शाम न्यूयॉर्क यांकीज और डेट्रॉइट टाइगर्स के बीच बेसबॉल मैच देखने के लिए ब्रोंक्स रवाना होने से पहले इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे. और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ क्षणों के मौन, नाम वाचन और पुष्पांजलि अर्पित करके, फ्लाइट 93 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. यह अपहृत विमान चालक दल के सदस्यों और यात्रियों द्वारा कॉकपिट में घुसने की कोशिश के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस समारोह में पूर्व सैनिक मामलों के सचिव डग कॉलिन्स भी शामिल होंगे.