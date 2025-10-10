ETV Bharat / international

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि सैनिकों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड से लिया जाएगा. इसके सैनिक मध्य पूर्व के साथ-साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी तैनात हैं. उस अधिकारी ने आगे बताया कि सैनिकों का आना शुरू हो गया है और वे केंद्र की स्थापना की योजना बनाने और प्रयास शुरू करने के लिए सप्ताहांत में इस क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे.

अधिकारी ने बताया कि समन्वय केंद्र में लगभग 200 अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे, जिन्हें परिवहन, योजना, सुरक्षा, रसद और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है. उन्होंने बताया कि गाजा में कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं भेजा जाएगा.

एक अधिकारी ने कहा कि नई टीम युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन और गाजा में नागरिक सरकार के परिवर्तन की निगरानी में मदद करेगी.

इजराइल और हमास द्वारा लड़ाई रोकने की ट्रंप प्रशासन योजना के पहले चरण पर सहमति के बाद, अगले कदमों पर कई सवाल बने हुए हैं, जिनमें हमास का निरस्त्रीकरण, गाजा से इजराइली सेना की वापसी और उस क्षेत्र में भावी सरकार शामिल हैं.

इन टिप्पणियों से इस बात का पहला विवरण मिलता है कि युद्धविराम समझौते की निगरानी कैसे की जाएगी और इस प्रयास में अमेरिकी सेना की क्या भूमिका होगी.

अधिकारियों ने नाम ने छापने की शर्त पर, उन विवरणों पर चर्चा की, जिन्हें जारी करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने कहाकि अमेरिकी केंद्रीय कमान इजराइल में एक "नागरिक-सैन्य समन्वय केंद्र" स्थापित करने जा रही है, जो दो साल से युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता के साथ-साथ रसद और सुरक्षा सहायता के प्रवाह को सुगम बनाने में मदद करेगा.

वॉशिंगटन: अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में युद्ध विराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने के लिए इजराइल में लगभग 200 सैनिक भेज रहा है. इस टीम में सहयोगी देश, गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के खिलाड़ी शामिल हैं.

दो अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों से बात की, क्योंकि उन्हें आंतरिक विचार-विमर्श पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का अधिकार नहीं था, अन्य देशों की सेनाओं और अमेरिकी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी दी.

एक अधिकारी के अनुसार, मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के सदस्यों के 200 अमेरिकी सैनिकों की टीम के साथ शामिल होने की उम्मीद है. अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सेवा के सदस्य बहुराष्ट्रीय बल को एकीकृत करेंगे और इज़राइली रक्षा बलों के साथ समन्वय करेंगे. दूसरे अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का सटीक स्थान शुक्रवार को तय किया जाएगा.

इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हॉइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ काम किया है. ट्रंप ने कहा, "कूपर - मैंने सुना है कि वह शानदार रहे हैं."

एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, कूपर इस हफ़्ते मिस्र में अमेरिकी पक्ष की वार्ता में शामिल हुए और उन्होंने वार्ता की मेज़ पर अरब देशों को आश्वस्त किया कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं के पीछे एक मजबूत गारंटी देगा. यह आश्वासन अरब देशों ने हमास को भी दिया. तैयारी दिखाते हुए, कूपर ने उन्हें बताया कि अगले ढाई हफ़्तों में वह एक कमांड पोस्ट स्थापित कर सकते हैं.

गाजा में युद्ध को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता बुधवार को हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र के मध्यस्थों ने इज़राइल और हमास दोनों पर उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए दबाव डाला जिसने गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया है, हजारों फिलिस्तीनियों को मार डाला है, अन्य संघर्षों को जन्म दिया है और इजराइल को अलग-थलग कर दिया है.

इस प्रयास के बाद पहले चरण पर एक समझौता हुआ, जिसके तहत इज़राइल द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों की रिहाई के बदले में शेष बचे इजराइली बंधकों को कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया जाएगा.