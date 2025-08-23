ETV Bharat / international

'पवन ऊर्जा काम नहीं करती', ये कहकर रुकवा दिया ट्रंप ने मेगा प्रोजेक्ट - US WIND FARM

ट्रंप प्रशासन द्वारा जलवायु-अनुकूल पवन ऊर्जा पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया. वहीं ट्रंप ने कहा था कि "पवन ऊर्जा काम नहीं करती."

US Wind Farm
अमेरिका ने अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म पर काम रोक दिया. (AFP)
By AFP

Published : August 23, 2025 at 12:23 PM IST

गेडसर: अमेरिकी संघीय सरकार ने शुक्रवार को रोड आइलैंड के तट पर स्थित एक विशाल पवन ऊर्जा फार्म पर सभी निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया, जिसका निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा जलवायु-अनुकूल पवन ऊर्जा पर रोक लगाने के आदेशों की श्रृंखला में नवीनतम आदेश था. उन्होंने गुरुवार को कहा था कि "पवन ऊर्जा काम नहीं करती."

सभी आवश्यक परमिट प्राप्त करने के बाद पिछले साल निर्माण शुरू करने वाली रिवोल्यूशन विंड परियोजना, इसके निर्माता, डेनिश नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ऑर्स्टेड के मुताबाक, अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड में 350,000 से अधिक घरों को बिजली प्रदान करेगी.

ब्यूरो ऑफ ओशन एनर्जी मैनेजमेंट (बीओईएम) के कार्यवाहक निदेशक मैथ्यू गियाकोना ने शुक्रवार को एक पत्र जारी कर परियोजना की समीक्षा के लिए समय देने के लिए "सभी चल रही गतिविधियों को रोकने" का आदेश दिया.

पत्र में बिना विस्तार से बताए लिखा गया है, "विशेष रूप से, बीओईएम संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का समाधान करना चाहता है.

इसमें आगे कहा गया है, "जब तक BOEM समीक्षा पूरी नहीं कर लेता, तब तक आप गतिविधियां फिर से शुरू नहीं कर सकतें"

ऑर्स्टेड ने एक बयान में कहा कि वह "मामले को शीघ्रता से सुलझाने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन" कर रहा है, जिसमें "संभावित कानूनी कार्यवाही" भी शामिल है.

कंपनी ने कहा कि पवन ऊर्जा फार्म 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है, और उसके नियोजित 65 पवन टर्बाइनों में से 45 स्थापित हो चुके हैं. कंपनी ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि यह परियोजना अगले साल के अंत तक पूरी हो जाएगी.

जनवरी में व्हाइट हाउस में नवीकरणीय ऊर्जा के पक्षधर जो बाइडेन की जगह ट्रम्प के आने के बाद से पूरे अमेरिका में पवन ऊर्जा क्षेत्र को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रम्प ने सभी अपतटीय और तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संघीय अनुमति और ऋण पर रोक लगा दी है - और बार-बार पवन ऊर्जा के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है.

ट्रम्प ने गुरुवार को वॉशिंगटन में कहा, "यह सब कुछ नष्ट कर देता है, यह भयानक लगता है, यह ऊर्जा का एक बहुत महंगा रूप है. साथ ही हम पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम जीवाश्म ईंधन पर वापस जा रहे हैं."

जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पवन ऊर्जा को अवरुद्ध और बाधित कर रहा है, वहीं चीन और यूरोप हरित ऊर्जा को अपनाने में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं.

ऑर्स्टेड, जिसे कभी सफलता की कहानी माना जाता था, ने पिछले हफ़्ते कहा कि वह अमेरिका में आई असफलताओं के बाद शेयर बेचकर 9.4 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है.

नॉर्वे की इक्विनोर द्वारा न्यूयॉर्क के पास बनाई जा रही एक और विशाल पवन ऊर्जा परियोजना, एम्पायर विंड, को भी अप्रैल में ट्रम्प प्रशासन ने अस्थायी रूप से रोक दिया था.

