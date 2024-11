ETV Bharat / international

ट्रंप की जीत से गदगद Elon Musk हाथ में सिंक लेकर निकले, पोस्ट में लिखा- 'Let that sink in'

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) बेहद खुश दिखे. खुशी का इजहार करने के लिए वह हाथ में सिंक लेकर निकल पड़े. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने इसकी तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'Let that sink in'. यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि किसी की टिप्पणी को समझना या उस पर गौर करना. टेस्ला कंपनी के मालिक मस्क की सिंक के साथ फोटो वायरल हो गई. मस्क के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग टिप्पणियां की. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "दो दिग्गज अमेरिका को बचा रहे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपको इसे 20 जनवरी को सच में करना होगा." इससे पहले, मस्क ने ट्रंप के साथ एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातचीत करते दिखाई दिए. यह फोटो काउंटिंग के दौरान की है.

गौरतलब है कि एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया और प्रचार अभियान पर खूब पैसे भी लुटाए. मस्क ने लोगों के बीच जाकर ट्रंप के समर्थन में प्रचार भी किया है. ट्रंप प्रशासन में शामिल हो सकते हैं मस्क

अब ट्रंप के एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नए अमेरिकी प्रशासन में मस्क के बड़ी जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद की जा रही है. मस्क ने भी एक पोस्ट में इसकी ओर इशारा किया है. अमेरिकी अरबपति मस्क ने अपनी एआई जेनरेटेड इमेज पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं सेवा करने को तैयार हूं." एआई इमेज में मस्क मंत्री पद की शपथ लेते दिख रहे हैं. इस पर विभाग का नाम भी लिखा है. 2022 में, एलन मस्क ने ट्विटर (अब एक्स) को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था. इसके बाद उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्स हैंडल पर प्रतिबंध को हटा लिया था. वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद यूएस कैपिटल पर हमले के बाद ट्रंप के एक्स हैंडल पर बैन लगा दिया गया था. यह भी पढ़ें- अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत: भारत पर संभावित असर और विशेषज्ञों की राय