वॉशिंगटन: यूएस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिकी आर्थिक वृद्धि अनुमान से अधिक रही, लेकिन यह ऐसे समय में हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ने व्यापार प्रवाह को विकृत कर दिया.

गुरुवार को जारी अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, अप्रैल से जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद 3.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा. गौर करें तो ये जुलाई में घोषित 3.0 प्रतिशत से ऊपर की ओर संशोधित किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊपर की ओर संशोधन मुख्य रूप से निवेश और उपभोक्ता खर्च में सुधार को दर्शाता है.

लेकिन कुल मिलाकर, दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि को अमेरिकी आयात में गिरावट से भी बल मिला, जिसे जीडीपी से घटाया जाता है. यह गिरावट तब आई, जब व्यवसायों ने ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी से पहले स्टॉक जमा करने की जल्दबाजी में शिपमेंट कम कर दिए.

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि में तेजी ने साल के पहले तीन महीनों में आई गिरावट को उलट दिया, जबकि ट्रंप उस समय केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव बनाते रहे.

क्रिप्टो उद्योग को अपनाने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम कदम में, वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को यह भी कहा कि उसने जुलाई के आंकड़ों से, सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर जीडीपी डेटा पोस्ट करना शुरू कर दिया है.

ब्लॉकचेन एक विकेन्द्रीकृत डेटाबेस की तरह काम करता है, जिसमें डेटा कई कंप्यूटरों में संग्रहीत होता है. इससे इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं होती. यह कदम मौजूदा आंकड़ों को बदलने के बजाय, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को प्रकाशित करने का एक और ज़रिया प्रतीत होता है.

गौर करें तो जनवरी महीने में राष्ट्रपति पद पर अपनी वापसी के बाद से, ट्रंप ने कई नए शुल्क लगाए हैं. इनमें लगभग सभी अमेरिकी साझेदारों पर 10 प्रतिशत का शुल्क शामिल है, जबकि दर्जनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए दरें और भी ज़्यादा हैं.

उन्होंने स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो आयात पर अलग-अलग शुल्क लगाए, साथ ही कनाडा और मेक्सिको पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए उन पर अवैध आव्रजन और फेंटेनाइल के अवैध प्रवाह का आरोप लगाया. बीजिंग द्वारा अमेरिकी शुल्कों पर लगाम लगाने के विरोध में, वॉशिंगटन ने दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, चीन पर भी निशाना साधा.