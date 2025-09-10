ट्रंप पिघल रहे, नवारो हो रहे टाइट, कहा - इंडिया से अनुचित ट्रेड की जरूरत नहीं
व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत-अमेरिका वार्ता जारी है.
वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ "अनुचित व्यापार" की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नई दिल्ली अमेरिकी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए "बेताब" है. बीते कुछ हफ़्तों में, नवारो ने भारत के खिलाफ, खासकर रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के लिए, कई आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं.
व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह आने वाले हफ़्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं. "मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!" हालांकि, नवारो ने 'X' पर कई पोस्टों में भारत पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा, "अमेरिका को भारत के साथ अनुचित व्यापार की जरूरत नहीं है. लेकिन भारत को अमेरिकी बाजारों और स्कूलों तक पहुंच की सख़्त जरूरत है और वह अमेरिकी नौकरियां छीनता रहेगा." ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने अपने पिछले आरोपों को भी दोहराया कि भारत रूस की युद्ध मशीनरी को ईंधन दे रहा है.
उन्होंने कहा, "भारत रूस के युद्ध कोष को ईंधन देता है. भारत संरक्षणवादी है और उसके टैरिफ आसमान छू रहे हैं. अमेरिका का भारत के साथ भारी व्यापार घाटा है." नवारो ने यह भी दावा किया कि "भारत के आसमान छूते टैरिफ" अमेरिका को उसकी नौकरियां गवां रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "भारत सिर्फ मुनाफे के लिए रूसी तेल खरीदता है. उससे होने वाली आय पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देती है."
ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर देने के बाद नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में भारी गिरावट देखी गई. इसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया.
