भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया - TRF TERRORIST ORGANISATION

अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

Published : July 18, 2025 at 9:13 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:24 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार (स्थानीय समय) को 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित किया. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा जारी एक बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि संगठन ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी. इसलिए अमेरिका ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) का दर्जा दिया. 'विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में शामिल कर रहा है. बयान में कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक सहयोगी और प्रतिनिधि संगठन टीआरएफ ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी. इसमें 26 नागरिक मारे गए थे. यह 2008 में लश्कर द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था. टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें हाल ही में 2024 में हुआ हमला भी शामिल है. बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है. बयान में कहा गया, 'विदेश विभाग द्वारा की गई ये कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के आह्वान को लागू करने के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'

