H1B वीजा के नियम बदलेंगे! अमेरिकी वाणिज्य सचिव बोले कुछ महीनों में होगा बदलाव

लुटनिक ने कहाकि H1B लॉटरी को "ठीक" करने की जरूरत है और अमेरिका को "उच्च-कुशल नौकरियां" केवल "सबसे कुशल लोगों" को ही देनी चाहिए.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक. (IANS (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 से पहले, जब 100,000 अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क लागू होगा, H1B वीजा प्रक्रिया में "काफी बदलाव" होंगे. उन्होंने "सस्ते" तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और अपने परिवारों को साथ लाने के विचार को "बिल्कुल गलत" बताया.

ट्रंप प्रशासन ने इस महीने नए H1B वर्क वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर के एकमुश्त शुल्क की घोषणा की है. यह आदेश अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करेगा.

जब H1B घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होकर, लुटनिक ने कहा था कि 100,000 अमेरिकी डॉलर सभी H1B वीजा के लिए वार्षिक शुल्क होगा, जिसमें नवीनीकरण और पहली बार आवेदन करने वाले वीजा भी शामिल हैं.

व्यापक अफरा-तफरी और अराजकता के बीच, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि H1B वीजा के लिए नई शुल्क आवश्यकता मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी और यह एकमुश्त भुगतान है, जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा.

लुटनिक ने रविवार को न्यूजनेशन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "यह प्रक्रिया और प्रक्रिया फरवरी 2026 में लागू होगी, इसलिए मेरा अनुमान है कि अभी से 2026 के बीच इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे."

लुटनिक ने कहा कि आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर के शुल्क के साथ, "कम से कम इन लोगों की भीड़ तो नहीं लगनी चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर आप एक वास्तविक विचारशील बदलाव देखेंगे. और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा."

उन्होंने कहा, "कई तरह के बदलाव होंगे; वे बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं. लॉटरी कैसे प्राप्त करें, क्या यह अब भी लॉटरी ही रहेगी? लेकिन यह सब फरवरी तक तय हो जाएगा." उन्होंने कहा कि "लेकिन अभी के लिए", इसमें प्रवेश के लिए एकमुश्त 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगेगा.

उन्होंने बताया कि "H1B एक लॉटरी है." दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ अपनी हालिया बातचीत में "उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए लॉटरी करना 'अजीब' है." लुटनिक ने सवाल किया कि किसी देश को लॉटरी के जरिए कुशल श्रमिकों को क्यों लाना चाहिए. "इसका कोई मतलब नहीं है."

उन्होंने कहा कि इस बात पर आम सहमति है कि H1B प्रक्रिया, जिसे 1990 में शुरू किया गया था और "रास्ते में ही खत्म कर दिया गया." इसको बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वीजा के लिए 7-10 गुना "ओवरसब्सक्राइब्ड" हैं, जिनमें से 74 प्रतिशत तकनीकी परामर्श के लिए हैं.

"H1B वीजा तकनीकी सलाहकारों के लिए हैं? यह बात किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है कि तकनीकी सलाहकार विदेश में हों या विदेश में. वैसे भी वे सभी दूसरे देशों में हैं."

उन्होंने कहा कि लगभग चार प्रतिशत वीजा शिक्षकों और डॉक्टरों के लिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि H1B लॉटरी को "ठीक" करने की जरूरत है और अमेरिका को "उच्च-कुशल नौकरियां" केवल "सबसे कुशल लोगों" को ही देनी चाहिए.

लुटनिक ने कहा कि उच्च डिग्री वाले डॉक्टरों और शिक्षकों को आने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन अगर कंपनियां इंजीनियरों को नियुक्त करना चाहती हैं, तो उन्हें केवल उच्च वेतन वाले लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए.

लुटनिक ने कहा, "ऐसे तकनीकी सलाहकारों और प्रशिक्षुओं को रखने का विचार समाप्त कर देना चाहिए जो कम खर्चीले हों. इस बारे में मेरी दृढ़ राय है. मुझे लगता है कि राष्ट्रपति इन मुद्दों पर मेरे साथ सही हैं... मेरा पूरा मानना ​​है कि यह विचार कि कम खर्चीले तकनीकी सलाहकार इस देश में आएं और अपने परिवारों को भी लाएं, मुझे बिल्कुल गलत लगता है, और इसलिए यह मेरे लिए सही नहीं है."

इस महीने, अमेरिकी श्रम विभाग ने 'प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल' शुरू करने की घोषणा की, जो एक H1B प्रवर्तन पहल है जिसका उद्देश्य उच्च कुशल अमेरिकी श्रमिकों के अधिकारों, वेतन और रोज़गार के अवसरों की रक्षा करना है. यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि नियोक्ता कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय योग्य अमेरिकियों को प्राथमिकता दें और यदि वे H1B वीजा प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, तो नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा.

अमेरिकी श्रम सचिव लोरी शावेज-डेरेमर ने एक बयान में कहा, "प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू करने से हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई भी नियोक्ता हमारे कर्मचारियों की कीमत पर H1B वीजा का दुरुपयोग न करे." "धोखाधड़ी और दुरुपयोग को जड़ से खत्म करके, श्रम विभाग और हमारे संघीय सहयोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च कुशल नौकरियां पहले अमेरिकियों को मिलें."

प्रोजेक्ट फॉयरवॉल के माध्यम से, विभाग एच1बी कार्यक्रम के अनुपालन को अधिकतम करने के लिए नियोक्ताओं की जांच करेगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, श्रम सचिव विभाग के इतिहास में पहली बार "जांच की शुरुआत को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित" करेंगे.

उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रभावित श्रमिकों को देय बकाया वेतन की वसूली, नागरिक दंड का आकलन, औरया एक निर्धारित अवधि के लिए एच1बी कार्यक्रम के भविष्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रभावित श्रमिकों को बकाया वेतन की वसूली की जा सकती है. सिविल दंड का निर्धारण किया जा सकता है. इसके साथ ही एक निर्धारित अवधि के लिए H1B कार्यक्रम के भविष्य के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है.

