H1B वीजा के नियम बदलेंगे! अमेरिकी वाणिज्य सचिव बोले कुछ महीनों में होगा बदलाव

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक. ( IANS (File) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 से पहले, जब 100,000 अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क लागू होगा, H1B वीजा प्रक्रिया में "काफी बदलाव" होंगे. उन्होंने "सस्ते" तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और अपने परिवारों को साथ लाने के विचार को "बिल्कुल गलत" बताया. ट्रंप प्रशासन ने इस महीने नए H1B वर्क वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर के एकमुश्त शुल्क की घोषणा की है. यह आदेश अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करेगा. जब H1B घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होकर, लुटनिक ने कहा था कि 100,000 अमेरिकी डॉलर सभी H1B वीजा के लिए वार्षिक शुल्क होगा, जिसमें नवीनीकरण और पहली बार आवेदन करने वाले वीजा भी शामिल हैं. व्यापक अफरा-तफरी और अराजकता के बीच, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि H1B वीजा के लिए नई शुल्क आवश्यकता मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी और यह एकमुश्त भुगतान है, जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा. लुटनिक ने रविवार को न्यूजनेशन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "यह प्रक्रिया और प्रक्रिया फरवरी 2026 में लागू होगी, इसलिए मेरा अनुमान है कि अभी से 2026 के बीच इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे." लुटनिक ने कहा कि आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर के शुल्क के साथ, "कम से कम इन लोगों की भीड़ तो नहीं लगनी चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर आप एक वास्तविक विचारशील बदलाव देखेंगे. और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा." उन्होंने कहा, "कई तरह के बदलाव होंगे; वे बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं. लॉटरी कैसे प्राप्त करें, क्या यह अब भी लॉटरी ही रहेगी? लेकिन यह सब फरवरी तक तय हो जाएगा." उन्होंने कहा कि "लेकिन अभी के लिए", इसमें प्रवेश के लिए एकमुश्त 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगेगा. उन्होंने बताया कि "H1B एक लॉटरी है." दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ अपनी हालिया बातचीत में "उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए लॉटरी करना 'अजीब' है." लुटनिक ने सवाल किया कि किसी देश को लॉटरी के जरिए कुशल श्रमिकों को क्यों लाना चाहिए. "इसका कोई मतलब नहीं है." उन्होंने कहा कि इस बात पर आम सहमति है कि H1B प्रक्रिया, जिसे 1990 में शुरू किया गया था और "रास्ते में ही खत्म कर दिया गया." इसको बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वीजा के लिए 7-10 गुना "ओवरसब्सक्राइब्ड" हैं, जिनमें से 74 प्रतिशत तकनीकी परामर्श के लिए हैं.