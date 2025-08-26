ETV Bharat / international

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ - 50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ बुधवार दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से लागू होगा. विस्तार से पढ़ें.

50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27
ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 9:15 AM IST

3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित उत्पादों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक नोटिस जारी की है. जानकारी के मुताबिक यह नया टैरिफ बुधवार 27 अगस्त 2025 की दोपहर 12:01 बजे से लागू होगा. इस मामले पर अमेरिका ने कहा कि भारत के रूस से तेल खरीदने के चलते यह टैरिफ लगाया जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन-रूस के बीच जारी युद्ध में मास्को को फंडिंग कर रहा है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने टैरिफ को लेकर यह जानकारी शेयर की है. बता दें, इससे पहले 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है.

50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27
ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन (US Dept of Homeland)

वहीं, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, फॉर्मास्यूटिकल्स और एनर्जी संसाधनों समेत कुछ सेक्टर्स को इसमें शामिल नहीं किया है. नए टैरिफ के लागू होने से गहरा प्रभाव पड़ सकता है. इस नए टैरिफ के लागू होने से विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, लेदर, कैमिकल और ऑटो पार्टस जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं, तथा उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं. इसके अलावा, उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है, और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे - सब कुछ ठीक नहीं है! इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 अगस्त से प्रभावी होने वाले भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से पहले सोमवार को अपना रुख दृढ़ रखा और कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई रास्ता निकाल लेगी. वहीं, इस टैरिफ को लागू करने पर भारत के विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. विभाग ने 50 फीसदी टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से तेल आयात करता है.

पीएम मोदी ने सोमवार को गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी, चाहे कितना भी दबाव आए. हम उसे झेल लेंगे.

पढ़ें: ट्रंप का बड़ा दावा, भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, युद्ध में गिरे 7 लड़ाकू विमान

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत पर सेकेंडरी टैरिफ रूस पर दबाव बनाने के लिए है: जेडी वेंस

'भारत खुशामद नहीं करने वाला, तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो', अमेरिका और यूरोप को विदेश मंत्री की दो टूक

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित उत्पादों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक नोटिस जारी की है. जानकारी के मुताबिक यह नया टैरिफ बुधवार 27 अगस्त 2025 की दोपहर 12:01 बजे से लागू होगा. इस मामले पर अमेरिका ने कहा कि भारत के रूस से तेल खरीदने के चलते यह टैरिफ लगाया जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन-रूस के बीच जारी युद्ध में मास्को को फंडिंग कर रहा है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने टैरिफ को लेकर यह जानकारी शेयर की है. बता दें, इससे पहले 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है.

50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27
ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन (US Dept of Homeland)

वहीं, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, फॉर्मास्यूटिकल्स और एनर्जी संसाधनों समेत कुछ सेक्टर्स को इसमें शामिल नहीं किया है. नए टैरिफ के लागू होने से गहरा प्रभाव पड़ सकता है. इस नए टैरिफ के लागू होने से विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, लेदर, कैमिकल और ऑटो पार्टस जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं, तथा उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं. इसके अलावा, उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है, और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे - सब कुछ ठीक नहीं है! इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 अगस्त से प्रभावी होने वाले भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से पहले सोमवार को अपना रुख दृढ़ रखा और कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई रास्ता निकाल लेगी. वहीं, इस टैरिफ को लागू करने पर भारत के विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. विभाग ने 50 फीसदी टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से तेल आयात करता है.

पीएम मोदी ने सोमवार को गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी, चाहे कितना भी दबाव आए. हम उसे झेल लेंगे.

पढ़ें: ट्रंप का बड़ा दावा, भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, युद्ध में गिरे 7 लड़ाकू विमान

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत पर सेकेंडरी टैरिफ रूस पर दबाव बनाने के लिए है: जेडी वेंस

'भारत खुशामद नहीं करने वाला, तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो', अमेरिका और यूरोप को विदेश मंत्री की दो टूक

For All Latest Updates

TAGGED:

भारत पर 50 फीसदी टैरिफडोनाल्ड ट्रंप50 PC TARIFFS ON INDIAN PRODUCTUS50PC TARIFFS ON INDIA FROM AUG 27

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.