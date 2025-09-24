ETV Bharat / international

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

एर्दोगन ने विश्व नेताओं से कहा, 'अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जो बाद में संघर्ष में बदल गया था इसके विराम से हम प्रसन्न हैं. हमें उम्मीद है कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों के हित में बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा.'

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा फिर उठाया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का आग्रह किया. उन्होंने गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर भी तीखा हमला बोला.

न्यूयॉर्क: तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाया तथा संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत वार्ता का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की तथा फिलिस्तीन को मान्यता देने का आग्रह किया. एर्दोगन पिछले छह सालों संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषणों में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं.

उन्होंने तुर्की के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए कहा, 'हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों की आकांक्षाओं के आधार पर बातचीत के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को हल करने की वकालत करते हैं.' भारत ने बार-बार ऐसे बयानों को खारिज किया है और जोर देकर कहा है कि जम्मू-कश्मीर एक आंतरिक मामला है.

एर्दोगन सालों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषणों में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं. अक्सर तुर्की की स्थिति को पाकिस्तान के साथ एकजुटता के रूप में पेश करते रहे हैं. हालांकि इस बार उन्होंने इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. उनके फोकस में इजराइल था. गाजा में इजराइल के जारी हमले की निंदा की.

एर्दोगन ने कहा, 'गाजा में नरसंहार जारी है, यहाँ तक कि जब हम यहाँ मिले हैं - निर्दोष लोग मर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'आज मानवता के नाम पर उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का दिन है. जब आपके लोग गाजा में हो रही बर्बरता के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो हिम्मत रखें और उसका सामना करें.'

उन्होंने उन देशों से बिना देर किए कार्रवाई करने का आह्वान किया जिन्होंने अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है. और उन देशों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने पहले ही मान्यता दे दी है. एर्दोगन ने सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान और यहाँ तक कि कतर में इजराइली हमलों की भी आलोचना की, जहाँ उन्होंने कहा कि हमास नेतृत्व पर लक्षित हमला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा. तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा संघर्ष की मानवीय कीमत पर प्रकाश डालते हुए कहा, '23 महीनों से इजराइल ने गाजा में हर घंटे एक बच्चे को मार डाला है. ये संख्याएँ नहीं, बल्कि निर्दोष लोग हैं.'