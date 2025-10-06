ETV Bharat / international

UNESCO चुनने जा रहा नया डायरेक्टर, अमेरिकी झटके से क्या संभल पाएगा यूनेस्को

14 नवंबर, 2023 को पेरिस में एक मंच पर यूनेस्को का लोगो लटका हुआ है. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : October 6, 2025 at 11:58 AM IST 4 Min Read

पेरिस: एक मिस्र के पुरावशेष प्रोफेसर और पूर्व पर्यटन मंत्री, यूनेस्को के नए निदेशक बनने की दौड़ में शरणार्थी शिविरों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कांगो के एक अर्थशास्त्री से मुकाबला कर रहे हैं. जो भी जीतेगा, उसे एक ऐसे विश्व निकाय का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को यूनेस्को से बाहर करने के हालिया फैसले से जूझ रहा है. इससे दुनिया भर में अपने विश्व धरोहर स्थलों के लिए जानी जाने वाली इस संस्था के बजट में भारी कमी आने का अंदेशा है. यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने सोमवार को महानिदेशक पद के लिए खालिद अल-एनानी या फिरमिन एडौर्ड मटोको में से किसी एक की सिफारिश के लिए मतदान शुरू कर दिया है. बोर्ड, जो एजेंसी के 194 सदस्य देशों में से 58 का प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा लिए गए इस निर्णय को अगले महीने यूनेस्को की आम सभा द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. महान महत्वाकांक्षाएं और लगातार समस्याएं: विश्व धरोहर स्थलों और परंपराओं के चयन और संरक्षण के अलावा, पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने, नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्तपोषित करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए काम करता है. निवर्तमान यूनेस्को प्रमुख ऑड्रे अजोले ने इस्लामिक स्टेट समूह के तहत तबाह हुए प्राचीन इराकी शहर मोसुल के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास का नेतृत्व किया था. यूनेस्को लंबे समय से कुप्रबंधन और बर्बादी के आरोपों से भी ग्रस्त रहा है. ट्रंप का तर्क है कि एजेंसी, जिसने 2011 में फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मतदान किया था, बहुत अधिक राजनीतिक और इजराइल विरोधी है. इस बीच, यूनेस्को के अमेरिकी समर्थकों का कहना है कि वॉशिंगटन के समर्थन वापस लेने से चीन को विश्व निकाय में एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल जाएगा. यह मतदान ऐसे समय में हो रहा है, जब 80 साल पुरानी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है और गाजा तथा यूक्रेन में युद्धों को लेकर मतभेद गहरा रहे हैं.