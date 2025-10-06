ETV Bharat / international

UNESCO चुनने जा रहा नया डायरेक्टर, अमेरिकी झटके से क्या संभल पाएगा यूनेस्को

वित्तीय संकट के मुश्किलों के बीच यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड अगले महीने आम सभा के दौरान नए निदेशक पद के लिए अंतिम निर्णय लेगा.

UNESCO
14 नवंबर, 2023 को पेरिस में एक मंच पर यूनेस्को का लोगो लटका हुआ है. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 6, 2025 at 11:58 AM IST

4 Min Read
पेरिस: एक मिस्र के पुरावशेष प्रोफेसर और पूर्व पर्यटन मंत्री, यूनेस्को के नए निदेशक बनने की दौड़ में शरणार्थी शिविरों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कांगो के एक अर्थशास्त्री से मुकाबला कर रहे हैं.

जो भी जीतेगा, उसे एक ऐसे विश्व निकाय का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को यूनेस्को से बाहर करने के हालिया फैसले से जूझ रहा है. इससे दुनिया भर में अपने विश्व धरोहर स्थलों के लिए जानी जाने वाली इस संस्था के बजट में भारी कमी आने का अंदेशा है.

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने सोमवार को महानिदेशक पद के लिए खालिद अल-एनानी या फिरमिन एडौर्ड मटोको में से किसी एक की सिफारिश के लिए मतदान शुरू कर दिया है. बोर्ड, जो एजेंसी के 194 सदस्य देशों में से 58 का प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा लिए गए इस निर्णय को अगले महीने यूनेस्को की आम सभा द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

महान महत्वाकांक्षाएं और लगातार समस्याएं: विश्व धरोहर स्थलों और परंपराओं के चयन और संरक्षण के अलावा, पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने, नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्तपोषित करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए काम करता है.

निवर्तमान यूनेस्को प्रमुख ऑड्रे अजोले ने इस्लामिक स्टेट समूह के तहत तबाह हुए प्राचीन इराकी शहर मोसुल के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास का नेतृत्व किया था. यूनेस्को लंबे समय से कुप्रबंधन और बर्बादी के आरोपों से भी ग्रस्त रहा है.

ट्रंप का तर्क है कि एजेंसी, जिसने 2011 में फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मतदान किया था, बहुत अधिक राजनीतिक और इजराइल विरोधी है. इस बीच, यूनेस्को के अमेरिकी समर्थकों का कहना है कि वॉशिंगटन के समर्थन वापस लेने से चीन को विश्व निकाय में एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल जाएगा.

यह मतदान ऐसे समय में हो रहा है, जब 80 साल पुरानी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है और गाजा तथा यूक्रेन में युद्धों को लेकर मतभेद गहरा रहे हैं.

प्रमुख दावेदार बनना चाहते हैं यूनेस्को के पहले अरब नेता: अल-एनानी ने प्राचीन मिस्र के स्थलों के टूर गाइड के रूप में काम किया. फ्रांस से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और मिस्र के पर्यटन मंत्री तथा पुरावशेष मंत्री के रूप में कार्य किया. अरब देश लंबे समय से यूनेस्को का नेतृत्व करना चाहते हैं, और अल-एनानी के ऐसा करने की अच्छी संभावना है. अफ्रीकी संघ और अरब लीग उन देशों में शामिल हैं, जिन्होंने उनके पद के लिए समर्थन व्यक्त किया है.

यदि उन्हें चुना जाता है, तो उनसे यूनेस्को के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाएगी. उन्होंने यहूदी-विरोधी और धार्मिक असहिष्णुता से लड़ने के लिए यूनेस्को के कार्य को जारी रखने का संकल्प लिया है. इजराइल ने 2018 के अंत में यूनेस्को छोड़ दिया था. हालांकि उनके पास संयुक्त राष्ट्र का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि इससे उन्हें कड़े सुधारात्मक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है.

चुनौती देने वाले तनाव कम करना चाहते हैं: कांगो गणराज्य के उम्मीदवार फिरमिन माटोको, 69, ने अपना अधिकांश करियर यूनेस्को के लिए काम करते हुए बिताया है. इसमें नरसंहार के तुरंत बाद रवांडा में, अल सल्वाडोर में शांति वार्ता के दौरान और उसके बाहर भी शामिल हैं.

उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि यूनेस्को राजनीतिक तनावों से दूर रहे और तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करे. उन्होंने 1990 के दशक में सोमालिया के एक शरणार्थी शिविर में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने और शिक्षा मंत्री बनने के वर्षों बाद उनमें से एक से मिलने का जिक्र किया. उनके अनुसार, यही एक कारण है कि यूनेस्को महत्वपूर्ण है.

उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह नौकरियों या कार्यक्रमों में कटौती करने को तैयार हैं, और "बजटीय कठोरता" का वादा करते हैं. अल-एनानी की तरह, वह अमेरिकी और अन्य फंडिंग, खासकर ब्रिक्स देशों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए निजी क्षेत्र से और अधिक धन जुटाना चाहते हैं.

साथ ही, उन्होंने कहा, "मैं वह सब कुछ करुंगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि वे यूनेस्को को किस बात के लिए दोषी ठहराते हैं."

ये भी पढ़ें- सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है: पीएम मोदी

