फिलिस्तीन: पहले राष्ट्रपति अब्बास का वीजा रद्द किया, अब संयुक्त राष्ट्र वीडियो संदेश सुनाने के लिए हुआ मतदान
अमेरिका ने राष्ट्रपति अब्बास समेत 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द किओए थे. फिलिस्तीनी नेतृत्व पर शांति प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया था.
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को विश्व नेताओं की अपनी वार्षिक बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति देने के लिए मतदान किया. ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले महीने अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया था. यह प्रस्ताव 145-5 के मतों से पारित हुआ, जिसमें 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास को उम्मीद थी कि वह अगले हफ़्ते फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई एक बैठक में शामिल होंगे. इसका उद्देश्य दशकों पुराने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाना है. फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका इन प्रयासों का विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि राज्य के दर्जे के वादे ने हमास को मजबूत किया है और गाजा पट्टी में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना और मुश्किल बना दिया है.
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को किए गए हमले से शुरू हुए युद्ध से पहले फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे का विरोध कर रही थी, और अब कह रही है कि वह इस चरमपंथी समूह को पुरस्कृत करेगी.
जुलाई में ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा हमास को दोषी ठहराते हुए युद्ध से अलग होने के बाद युद्ध विराम वार्ता रुक गई थी, और इसे एक और झटका तब लगा जब इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला किया, जो पूरे युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने अब्बास समेत लगभग 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए थे और फिलिस्तीनी नेतृत्व पर शांति प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया था.
महासभा में मतदान से कुछ दिन पहले, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई अमेरिकी सहयोगियों ने अमेरिका से अब्बास पर लगे वीजा प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई है. संयुक्त राष्ट्र ने इसे उस मेजबान देश समझौते का उल्लंघन बताया है, जो अमेरिका ने इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ किया था, जिसके तहत उसे राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को राजनयिक कार्यों और वार्षिक बैठकों के लिए न्यूयॉर्क आने की अनुमति देनी होती है.
फ्रांस और सऊदी अरब ने पश्चिमी तट, गाजा और पूर्वी यरुशलम में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक चरणबद्ध योजना को आगे बढ़ाया है, ये वे क्षेत्र हैं जिन पर इजराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में कब्जा कर लिया था. इसका शासन अब्बास के फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता से किया जाएगा.
फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नेतृत्व हमास के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा किया जाता है और वर्तमान में यह इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का प्रशासन करता है. यह इजराइल को मान्यता देता है और सुरक्षा मामलों में उसके साथ सहयोग करता है, लेकिन इजराइली सरकार का कहना है कि यह प्राधिकरण शांति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है और उस पर उकसावे का आरोप लगाती है.
कई फिलिस्तीनी, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेताओं को भ्रष्ट और निरंकुश मानते हैं. हाल के वर्षों में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकतर लोग चाहते हैं कि 89 वर्षीय अब्बास, जिनका कार्यकाल 2009 में समाप्त हो गया था, इस्तीफा दे दें. 2006 के बाद से, जब हमास ने भारी जीत हासिल की थी, कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए हैं.
