फिलिस्तीन: पहले राष्ट्रपति अब्बास का वीजा रद्द किया, अब संयुक्त राष्ट्र वीडियो संदेश सुनाने के लिए हुआ मतदान

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास 26 सितंबर, 2024 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 20, 2025 at 10:17 AM IST 3 Min Read

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को विश्व नेताओं की अपनी वार्षिक बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति देने के लिए मतदान किया. ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले महीने अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया था. यह प्रस्ताव 145-5 के मतों से पारित हुआ, जिसमें 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास को उम्मीद थी कि वह अगले हफ़्ते फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई एक बैठक में शामिल होंगे. इसका उद्देश्य दशकों पुराने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाना है. फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका इन प्रयासों का विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि राज्य के दर्जे के वादे ने हमास को मजबूत किया है और गाजा पट्टी में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना और मुश्किल बना दिया है. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को किए गए हमले से शुरू हुए युद्ध से पहले फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे का विरोध कर रही थी, और अब कह रही है कि वह इस चरमपंथी समूह को पुरस्कृत करेगी. जुलाई में ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा हमास को दोषी ठहराते हुए युद्ध से अलग होने के बाद युद्ध विराम वार्ता रुक गई थी, और इसे एक और झटका तब लगा जब इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला किया, जो पूरे युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने अब्बास समेत लगभग 80 फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए थे और फिलिस्तीनी नेतृत्व पर शांति प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया था.