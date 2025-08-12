ETV Bharat / international

शरीफ गाजा में अल जजीरा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे, जो अब 22 महीने पुराने युद्ध पर दैनिक रिपोर्ट प्रदान करते थे.

Al Jazeera
फिलिस्तीनी सोमवार को गाजा शहर के शिफा अस्पताल परिसर के बाहर इजराइली हवाई हमले में मारे गए अल जजीरा संवाददाता अनस अल-शरीफ और मोहम्मद करीके समेत पत्रकारों के शवों के लिए प्रार्थना करते हुए. (AP)
Published : August 12, 2025 at 12:10 PM IST

गाजा शहर: गाजा में अल जजीरा समाचार टीम पर इजराइली हमले में मारे गए पत्रकारों की मौत के बाद सोमवार को संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मीडिया अधिकार समूहों ने निंदा की. फिलिस्तीनियों ने पत्रकारों के प्रति शोक व्यक्त किया और इजराइल ने उनमें से एक पर हमास का आतंकवादी होने का आरोप लगाया.

गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल परिसर में बमबारी से तबाह इमारतों के बीच दर्जनों गाजावासी खड़े होकर अल-जजीरा के 28 वर्षीय प्रमुख संवाददाता अनस अल-शरीफ और रविवार को मारे गए उनके 4 सहयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे.

अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा कि अल-जज़ीरा टीम को निशाना बनाकर किए गए हमले में छठे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद अल-खालदी की भी मौत हो गई.

शोक मनाने वालों में, जिनमें नीले रंग की पत्रकारों वाली जैकेट पहने पुरुष भी शामिल थे. उनके शवों को सफेद कफन में लपेट कर, उनके चेहरे खुले हुए, संकरी गलियों से होते हुए उनकी कब्रों तक ले गए.

इजराइल ने पुष्टि की कि उसने शरीफ को निशाना बनाया था, जिन्हें उसने हमास से जुड़ा एक "आतंकवादी" करार दिया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने "पत्रकार होने का नाटक" किया था.

अल जजीरा ने कहा कि 4 अन्य कर्मचारी, संवाददाता मोहम्मद करीकेह, और कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोअमेन इसके शिकार हुए हैं. ये लोग उस वक्त मारे गए जब हमला अल-शिफा के मुख्य द्वार के बाहर पत्रकारों के लिए लगाए गए एक तंबू पर हमला हुआ.

इजराइली सेना के एक बयान में शरीफ पर हमास के एक "आतंकवादी सेल" का नेतृत्व करने और इजराइलियों के खिलाफ "रॉकेट हमलों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार" होने का आरोप लगाया.

सेना ने कथित तौर पर 2013 में शरीफ के हमास में भर्ती होने की तारीख, 2017 की एक घायल रिपोर्ट और उनकी सैन्य इकाई का नाम और रैंक दिखाने वाले दस्तावेज जारी किए.

उन्हें जानने वाले स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक, शरीफ ने अपने करियर की शुरुआत में हमास के एक संचार कार्यालय में काम किया था, जहां उनकी भूमिका 2006 से गाजा पट्टी पर शासन कर रहे समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार करना था.

शरीफ गाजा में काम करने वाले अल जजीरा के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थे. ये 22 महीने पुराने युद्ध पर दैनिक रिपोर्ट कवर करते थे.

मीडिया स्वतंत्रता समूहों ने पत्रकारों पर इजराइली हमले की निंदा की है. इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन" कहा है.

यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख, काजा कल्लास ने सोमवार को कहा कि "यूरोपीय संघ अल जजीरा के 5 पत्रकारों की हत्या की निंदा करता है."

शरीफ द्वारा अप्रैल में उनकी मृत्यु की स्थिति में लिखा गया एक मरणोपरांत संदेश ऑनलाइन प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें चुप करा दिया गया है और लोगों से "गाजा को न भूलें" का आग्रह किया गया था.

जुलाई में, पत्रकारों की सुरक्षा समिति (CPJ) ने एक इजराइली सैन्य प्रवक्ता द्वारा ऑनलाइन पोस्ट के बाद उनकी सुरक्षा की मांग की थी.

समूह ने इजराइल पर "बिना किसी विश्वसनीय सबूत के" पत्रकारों को आतंकवादी करार देने के "ढर्रे" का आरोप लगाया था और कहा था कि सेना ने गाजा में मीडियाकर्मियों, जिनमें अल जजीरा के कर्मचारी भी शामिल हैं, पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं.

CPJ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोडी गिन्सबर्ग ने AFP को बताया, "अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में सक्रिय लड़ाके ही एकमात्र उचित लक्ष्य होते हैं."

जब तक इजराइल "यह साबित नहीं कर देता कि अनस अल-शरीफ अब भी एक सक्रिय लड़ाका था, तब तक उसकी हत्या का कोई औचित्य नहीं है."

अल जजीरा ने इस हमले को "इजराइली कब्जे का पर्दाफाश करने वाली आवाजों को चुप कराने का एक हताश प्रयास" कहा, और शरीफ को "गाजा के सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक" बताया.

कतर के प्रसारक ने यह भी कहा कि यह हमला इजराइली अधिकारियों द्वारा शरीफ और उनके सहयोगियों को निशाना बनाने के "बार-बार उकसावे" और आह्वान के बाद किया गया.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इस युद्ध में लगभग 200 पत्रकार मारे गए हैं, जो अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए घातक हमले से शुरू हुआ था.

गौर करें तो इजराइल अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में प्रवेश करने से रोकता है. हालांकि कभी-कभार सेना के साथ कड़े नियंत्रण वाली यात्राओं के लिए वो ले जाता है.

गाजा शहर में समाचार टीम पर हमला इजराइली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा क्षेत्र में सेना भेजने की योजना को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद हुआ. इस निर्णय की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई.

नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि सेना उस क्षेत्र के शेष एक चौथाई हिस्से पर कब्ज़ा कर लेगी, जो अभी तक इजराइली सैनिकों के नियंत्रण में नहीं है. इसमें गाजा शहर और अल-मवासी का अधिकांश भाग शामिल है. ये इजराइल द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं.

इस योजना, जिसके बारे में इजराइली मीडिया ने बताया था कि इसने सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच तीखी असहमति पैदा कर दी है. इसकी इजराइल और इजराइली सहयोगियों सहित कई देशों में प्रदर्शनकारियों ने निंदा की है.

गौरतलब है कि जर्मनी, जो एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता और कट्टर सहयोगी है, ने गाजा में इस्तेमाल होने वाले किसी भी हथियार की आपूर्ति को निलंबित करने की घोषणा की है.

ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पश्चिमी देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो जाएगा. नेतन्याहू ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि "हम युद्ध जीतेंगे, चाहे दूसरों के समर्थन से हो या बिना समर्थन के."

संयुक्त राष्ट्र और मानवीय एजेंसियों ने इस नियोजित हमले की निंदा की है. इस पर संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेंका ने कहा कि "इससे गाजा में एक और आपदा आ सकती है."

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो रही है और इजराइल ने सहायता सामग्री की आपूर्ति पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है.

हमास द्वारा शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजराइल के हमले में कम से कम 61,499 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये आंकड़े विश्वसनीय हैं.

आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के मुताबिक, इजराइल पर हमास के 2023 के हमले में 1,219 लोग मारे गए.

