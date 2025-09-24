UN में गूंजा 'ओम शांति ओम': मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया सद्भाव का संदेश
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा, "यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सभी धर्मों के लोगों को एक मानव परिवार की तरह रहना चाहिए."
Published : September 24, 2025 at 7:03 PM IST
संयुक्त राष्ट्रः इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वैश्विक शांति, न्याय और समान अवसर का आह्वान किया. अपने 19 मिनट के भाषण का समापन संस्कृत मंत्र 'ऊं शांति, शांति ऊं' से किया. सभी धर्मों के बीच सद्भाव का आह्वान किया.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मंगलवार को महासभा में भाषण की शुरुआत करते हुए, विश्व नेताओं के अभिवादन में "ऊं स्वस्ति अस्तु" का प्रयोग किया. जिसका प्रयोग उनके देश के हिंदू-बहुल द्वीप बाली में किया जाता है. जिसका अनुवाद "आपका आशीर्वाद और सुरक्षा हो" होता है,
उन्होंने अपने भाषण का अंत "ओम शांति शांति, शांति ओम" के साथ-साथ अन्य धर्मों के आह्वानों को शामिल करके किया. उन्होंने कहा, "यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सभी धर्मों के लोगों को एक मानव परिवार की तरह रहना चाहिए."
सुबियांतो ने कहा "इंडोनेशिया इस दृष्टिकोण को साकार करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है. क्या यह एक सपना है? हो सकता है, लेकिन यह एक खूबसूरत सपना है जिसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए."
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद मंच पर आए प्रबोवा सुबियांटो ने संयुक्त राष्ट्र पर उनके हमलों का जवाब देते हुए उस पर अप्रभावी होने का आरोप लगाया. इंडोनेशियाई नेता ने कहा, "स्वतंत्रता के हमारे संघर्ष और बीमारी, भूख और गरीबी पर काबू पाने की हमारी लड़ाई में, संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया के साथ खड़ा रहा और हमें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की."
उन्होंने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसियों का नाम लेते हुए कहा, "सुरक्षा परिषद और इस सभा द्वारा मानवीय एकजुटता के आधार पर लिए गए निर्णयों ने इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की, नए द्वार खोले और हमारे शुरुआती विकास में सहयोग दिया."
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इसी वजह से, इंडोनेशिया आज साझा समृद्धि और व्यापक समानता के शिखर पर खड़ा है. अमेरिका या ट्रंप का नाम लिए बिना, उन्होंने विभिन्न देशों और संस्थाओं को दी गई धमकियों की आलोचना की. उन्होंने कहा, "कोई भी देश मानव परिवार के पूरे समुदाय को धमका नहीं सकता."
