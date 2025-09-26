ETV Bharat / international

जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर दिया जोर, संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में बहुपक्षवाद में सुधार का किया आह्वान

एस जयशंकर ने कहा कि यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखाए और न ही उन्हें सहयोग दे.

संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में, जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 10:58 AM IST

संयुक्त राष्ट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विकास के लिए एक "लगातार खतरा" बना हुआ है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और न ही उन्हें सहयोग देना चाहिए.

यहां जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जो लोग किसी भी मोर्चे पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वे "समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा" करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच संबंधों पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, दोनों में समानांतर रूप से गिरावट आई है.

संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में, जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया.

उन्होंने कहा, "विकास के लिए एक सतत खतरा शांति में बाधा डालने वाला वह स्थायी कारक - आतंकवाद है," और आगे कहा, "यह ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखाए और न ही उन्हें अनुकूल बनाए."

जयशंकर ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया संघर्ष, आर्थिक दबाव और आतंकवाद का सामना कर रही है, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने कहा, "बहुपक्षवाद में सुधार की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी," और कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से अस्थिर है.

"जी-20 के सदस्य होने के नाते, हमारी यह विशेष जिम्मेदारी है कि हम इसकी स्थिरता को मजबूत करें और इसे और अधिक सकारात्मक दिशा दें, जो बातचीत और कूटनीति के जरिए, आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करके, और मजबूत ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा की जरूरत को समझ कर सबसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है."

शांति और वैश्विक विकास पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि खास तौर पर यूक्रेन और गाज़ा में चल रहे संघर्षों ने, खास तौर पर वैश्विक दक्षिण के लिए, ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा के मामले में, इसकी कीमतों को साफ तौर पर प्रदर्शित किया है.

उन्होंने कहा, "आपूर्ति और रसद को खतरे में डालने के अलावा, पहुंच और लागत भी राष्ट्रों पर दबाव का कारण बन गए हैं. दोहरे मानदंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं." जयशंकर ने जोर देकर कहा कि शांति विकास को संभव बनाती है, लेकिन विकास को खतरे में डालने से शांति संभव नहीं हो सकती.

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से नाज़ुक स्थिति में ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों को और अनिश्चित बनाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता. उन्होंने बातचीत और कूटनीति की ओर बढ़ने का आह्वान किया, "न कि विपरीत दिशा में और जटिलताओं की ओर."

उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में, कुछ ऐसे देश होंगे जो दोनों पक्षों को शामिल करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे देशों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शांति प्राप्त करने और उसके बाद उसे बनाए रखने, दोनों के लिए किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "इसलिए, जब हम शांति के लिए जटिल खतरों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लक्ष्यों का समर्थन करने वालों को प्रोत्साहित करने के महत्व की सराहना की जानी चाहिए." (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

