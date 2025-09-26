ETV Bharat / international

जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर दिया जोर, संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में बहुपक्षवाद में सुधार का किया आह्वान

संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में, जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया. ( IANS )

संयुक्त राष्ट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विकास के लिए एक "लगातार खतरा" बना हुआ है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और न ही उन्हें सहयोग देना चाहिए. यहां जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जो लोग किसी भी मोर्चे पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वे "समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा" करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच संबंधों पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, दोनों में समानांतर रूप से गिरावट आई है. संयुक्त राष्ट्र जी-20 बैठक में, जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया. उन्होंने कहा, "विकास के लिए एक सतत खतरा शांति में बाधा डालने वाला वह स्थायी कारक - आतंकवाद है," और आगे कहा, "यह ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखाए और न ही उन्हें अनुकूल बनाए." जयशंकर ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया संघर्ष, आर्थिक दबाव और आतंकवाद का सामना कर रही है, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, "बहुपक्षवाद में सुधार की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी," और कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से अस्थिर है. "जी-20 के सदस्य होने के नाते, हमारी यह विशेष जिम्मेदारी है कि हम इसकी स्थिरता को मजबूत करें और इसे और अधिक सकारात्मक दिशा दें, जो बातचीत और कूटनीति के जरिए, आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करके, और मजबूत ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा की जरूरत को समझ कर सबसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है."