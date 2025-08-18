वाशिंगटन: अलास्का में रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की ने संकेत दिया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं.
रूस-यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का स्वागत करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, यूक्रेन के राष्ट्रपति का उनके साथ होना सम्मान की बात है. उन्होंने काफी चर्चा की है, काफी प्रगति हुई है.
#WATCH | Washington, DC | US President Donald Trump says, " the first lady felt very strongly...she has great love for children and she has a wonderful son that she loves...she hates to see something like this happening and this goes for other wars too. she sees the heartbreak of… pic.twitter.com/MAeSH7Y2Xd— ANI (@ANI) August 18, 2025
ट्रंप ने कहा कि, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है. संभावना है कि इससे कुछ नतीजा निकलेगा. उन्होंने कहा कि, आज की मुलाकात महत्वपूर्ण है. ट्रंप ने कहा, "हमारे साथ यूरोप के सात बहुत शक्तिशाली नेता हैं और हम इसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे. यहां आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."
पुतिन से बात करेंगे ट्रंप
यह बैठक वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुई. इस बैठक का मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का उपाय खोजना है. व्हाइट हाउस यात्रा से पहले यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने स्मार्ट ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद पुतिन से बात करेंगे.
VIDEO | Welcoming Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at the White House for talks over Russia-Ukraine war, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says, " it's an honour to have president of ukraine with us, we have had a lot of discussion, substantial progress has been… pic.twitter.com/bkHeGYrzBU— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
ट्रंप जेलेंस्की के बीच बैठक में क्या बात हुई
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि, आज युद्ध खत्म हो सकता है. उन्होंने कहा कि, ये आखिरी मुलाकात नहीं है. वहीं, जेलेंस्की ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए वे पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि, सब ठीक रहा तो त्रिपक्षीय बैठक होगी. वहीं, ट्रंप ने कहा कि, उम्मीद है मुलाकात से कुछ अच्छा निकलेगा. ट्रंप ने कहा कि, पुतिन को लाना आसान नहीं था. हालांकि, वे भी युद्ध ने चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, अगर लोगों की हत्या रुके तो सीजफायर ठीक है.
क्या बोले जेलेंस्की?
रूस-यूक्रेन युद्ध पर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि, आमंत्रण के लिए और हत्याओं और इस युद्ध को रोकने के आपके (ट्रंप) व्यक्तिगत प्रयासों के लिए धन्यवाद. मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे अपहृत बच्चों के संबंध में पुतिन को एक पत्र भेजा था, जो मेरी पत्नी, यूक्रेन की प्रथम महिला के माध्यम से दिया गया था. यह वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील विषय है. मैं इस प्रारूप का समर्थन करने के लिए हमारे सहयोगियों और आपका भी आभारी हूं, जहां हमारी बैठक के बाद हम यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो के नेताओं को एक साथ ला सके, जो यूक्रेन के आसपास के सभी साझेदार हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया.
क्या बोले ट्रंप
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ आज की बैठक के उद्देश्य पर बोलते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमारी बैठक हो रही है और अगर आज सब कुछ ठीक रहा, तो हमारे पास युद्ध समाप्त करने का एक उचित मौका है.
यह पूछे जाने पर कि क्या आज की बैठक यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन का अंत है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह कभी भी अंत नहीं होता. पिछले हफ्ते बहुत से लोग मारे गए, और हम इसे समाप्त करना चाहते हैं. मैं खुद को जानता हूं, मैं राष्ट्रपति (वोलोदिमीर जेलेंस्की) को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि पुतिन इस जंग को समाप्त करना चाहते हैं."
Zelenskyy signals he's open to having a trilateral meeting with Trump and Putin to negotiate end to Russia-Ukraine war, reports AP— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बैठक में यूरोपीय नेताओं को साथ लाए हैं ताकि ट्रंप के सामने एकजुटता दिखाई जा सके. यूक्रेन की तरफ से पैरवी करने के लिए यूरोपीय नेता भी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं. इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहले नाटो चीफ मार्क रूट पहुंचे. इसके बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर और फिर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहुंचीं.
इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकना है. इस बैठक में जेलेंस्की के अलावा नाटो और यूरोप के 6 नेता भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि, ट्रंप और जेलेंस्की की सात महीने में यह तीसरी मुलाकात होगी. पिछली बार जब यूक्रेन के जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो वहां उनकी ट्रंप से जमकर बहस हुई थी, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई.
VIDEO | Washington DC: Speaking on the objective of today's meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says, " we have a meeting and if everything works out well today, then we have a reasonable chance to end the war."— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
जेलेंस्की से क्या चाहते हैं ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात कहा था कि यूक्रेनी नेता वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध "लगभग तुरंत" समाप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर फिर से कब्ज़ा करना या नाटो में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं है.
VIDEO | During the meeting with US President Donald Trump ahead of talks on Russia-Ukraine war, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) says, " first of all, we live under attacks, there have lot of wounded people, in one year and a half, we need to stop this war to… pic.twitter.com/D4qOvrrpb6— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस की बैठक की पूर्व संध्या पर अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं, या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं."
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्धविराम देखना चाहते हैं
बता दें कि, अलास्का में रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्धविराम देखना चाहते हैं और यदि आज इस पर सहमति नहीं बनी तो वह खुश नहीं होंगे. हालांकि, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अलास्का से बिना किसी समझौते के ही वापस लौट आए थे.
ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, हम वहां तक नहीं पहुंचे और बाद में अस्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने और पुतिन ने बहुत प्रगति की है. ट्रंप द्वारा आगामी सप्ताहों और महीनों में पुतिन के साथ बातचीत करने के सुझाव पर पुनः विचार किए जाने की संभावना है तथा रूसी नेता ने कहा है कि उनकी अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है.
यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतें हासिल करना लंबे समय से शांति समझौते पर किसी भी वार्ता के लिए मॉस्को की पूर्व शर्तों में से एक रहा है. पुतिन शायद यह दांव लगा रहे हैं कि यूक्रेन पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखते हुए इन रियायतों पर जोर देना उनके लिए फायदेमंद होगा. यूक्रेन में युद्ध को लेकर जनता में बेचैनी बढ़ रही है और पुतिन उम्मीद कर रहे होंगे कि थकी हुई जनता अंततः इस समझौते को स्वीकार्य और आकर्षक भी मानेगी.
रूस ने रातोंरात यूक्रेनी शहरों पर नए हमले शुरू कर दिए, जिनमें 300 से अधिक ड्रोन और 30 मिसाइल शामिल थीं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिन्हें अलास्का शिखर सम्मेलन से बाहर रखा गया था, ने कहा है कि कीव क्षेत्रीय रियायतों पर सहमत नहीं होगा. ऐसा कदम यूक्रेन के संविधान के तहत अवैध होगा, जिसमें देश की क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है.
युद्धविराम के बदले जमीन समझौते के पीछे यह धारणा है कि इससे यूक्रेनी और यूरोपीय सुरक्षा बढ़ेगी. ट्रंप इसे व्यापक शांति समझौते के लिए पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने और पुनर्निर्माण के अवसरों को खोलने की दिशा में पहला कदम मानते हैं। वास्तव में, इस तरह का समझौता दीर्घकालिक रूसी खतरे को कम करने में कोई खास मदद नहीं करेगा.
रूस यूरोपीय नाटो सदस्य देश पर प्रत्यक्ष सैन्य हमला करे या नहीं, महाद्वीप को कमजोर करने के लिए उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. यूक्रेन के लिए, इस तरह के समझौते का खतरा साफ है। इस समझौते के तहत रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर चल रहे युद्ध को रोक तो सकता है, लेकिन यह लगभग निश्चित रूप से देश को अंदर से अस्थिर करना जारी रखेगा.
स्थायी क्षेत्रीय रियायत इन जोखिमों से निपटना और भी मुश्किल बना देगी. इस तरह के समझौते से यूक्रेन में जनमत विभाजित होने की संभावना है, और युद्ध प्रयासों में शामिल लोग पूछेंगे: 'आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं?' युद्धविराम के बदले जमीन का समझौता एक बेकार सौदा होगा. यह निश्चित रूप से यूक्रेन, यूरोप और पश्चिम के लिए और भी जटिल समस्याएं पैदा करेगा. ट्रंप के लिए बेहतर होगा कि वे आने वाले महीनों में पुतिन के साथ आगे की बातचीत में यूक्रेन को इस तरह के समझौते के लिए बाध्य करने से बचें.
