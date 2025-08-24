ETV Bharat / international

यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी - UKRAINIAN DRONE STRIKE

रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि देश की सेनाओं ने कुर्स्क और क्रीमिया सहित 13 क्षेत्रों में 95 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए.

यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी (ANI)
By ANI

Published : August 24, 2025 at 8:36 PM IST

मॉस्को: रूस के कुर्स्क न्युक्लियर पावर प्लांट में रविवार को उस समय आग लग गई, जब यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक पर ड्रोन हमला कर दिया, जिससे एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया और इसके एक रिएक्टर के प्रोडक्शन में 50 प्रतिशत की गिरावट आई.

अनादोलु एजेंसी के अनुसार प्लांट ने टेलीग्राम पर घोषणा की कि रूसी एयर डिफेंस फोर्स ने आधी रात (स्थानीय समय) के आसपास ड्रोन को रोक लिया और इसके प्रभाव से साइट पर विस्फोट हो गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

बिजली उत्पादन प्रभावित
अनादोलु की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट से आग लग गई जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन एक सहायक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट 3 आधी क्षमता पर काम कर रही है. बयान में आगे कहा गया है कि यूनिट 4 निर्धारित रखरखाव के अधीन है, जबकि यूनिट 1 और 2 वर्तमान में बिजली उत्पादन नहीं कर रही हैं.

अनादोलु एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्लांट और आस-पास के इलाकों में रेडिएशन का स्तर सामान्य बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, इंटरनेशनल न्युक्लियर एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने उन रिपोर्टों को स्वीकार किया है, जिनमें कहा गया है कि आग 'सैन्य गतिविधि' के कारण लगी थी, जबकि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने जोर देकर कहा कि हर परमाणु सुविधा को हर समय सुरक्षित रखा जाना चाहिए."

परमाणु सुविधा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए
"IAEA को मीडिया में आई उन खबरों की जानकारी है, जिनमें कहा गया है कि रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक ट्रांसफार्मर में सैन्य गतिविधि के कारण आग लग गई है. हालांकि IAEA के पास इन खबरों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, लेकिन महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने X पर एक पोस्ट में ज़ोर देकर कहा है कि हर परमाणु सुविधा को हमेशा सुरक्षित रखा जाना चाहिए."

निगरानी संस्था ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "IAEA की निगरानी ने कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास सामान्य विकिरण स्तर की पुष्टि की है. रूस का कहना है कि सहायक ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने के कारण रिएक्टर यूनिट की पावर शक्ति कम हो गई, लेकिन आग बुझ गई और कोई हताहत नहीं हुआ."

अनादोलु एजेंसी के अनुसार, रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से, देश की सेनाओं ने कुर्स्क और क्रीमिया सहित 13 क्षेत्रों में रात भर में 95 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. कुर्स्क के गवर्नर अलेक्जेंडर खिनश्टाइन ने टेलीग्राम पर चेतावनी दी कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर हमले गंभीर परमाणु सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन करते हैं.

