रूस - यूक्रेन युद्ध : ट्रंप ने दी चेतावनी, बदल गए जेलेंस्की के सुर - ZELENSKY SAYS YES TO TRUMP

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Feb 20, 2025, 1:48 PM IST | Updated : Feb 20, 2025, 2:03 PM IST

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रूख के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना सुर बदल लिया. एक दिन पहले तक वह ट्रंप के बयानों का विरोध कर रहे थे. ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 'तानाशाह' कहा था. उन्होंने उन पर करप्शन के आरोप लगाए थे. ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की विदेशी सहायता को अच्छी व्यवस्था मानते हैं और वह चाहते हैं कि उनके लिए आर्थिक सहयोग आगे भी जारी रहे, लेकिन सच ये है कि यह 'मलाईदार' व्यवस्था अब नहीं चलने वाली है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के पास पर्याप्त समय था, फिर भी उन्होंने युद्ध समाप्त नहीं किया. अपने कड़े बयान में ट्रंप ने कहा, "जेलेंस्की ने अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया, तो उनका देश नहीं बचेगा." आपको बता दें कि जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला है, तभी से वह यूक्रेन युद्ध को लेकर बयान देते रहे हैं. उनके अनुसार यदि वह उस समय राषट्रपति पद पर रहते, तो वह इस युद्ध को होने ही नही देते. उन्होंने कहा कि यह बाइडेन प्रशासन की विफलता रही है कि वे इस युद्ध को नहीं रोक सके. ट्रंप यह मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप से अधिक बड़ा बोझ अमेरिका उठा रहा है. उन्होंने कहा कि 350 बिलियन डॉलर जेलेंस्की ले चुके हैं. ट्रंप ने कहा कि यूरोप के देशों के साथ यूक्रेन की सीमा मिलती है, लेकिन अमेरिका का बॉर्डर यूक्रेन से नहीं मिलता है, फिर इस युद्ध में शामिल होने का क्या फायदा. अपने पूर्ववर्ती जो. बाइडेन पर हमला करते हुए ट्रंप ने उन्हें अक्षम बताया. ट्रंप ने कहा कि बाइडेन शांति का प्रयास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विपरीत कदम उठाया.

ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध को जारी रखने के लिए जितना धन दिया गया, जेलेंस्की कहते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिला, इसका मतलब है कि करप्शन हुआ है. ट्रंप ने पिछले सप्ताह यह भी कहा था कि वह यूक्रेन के खनिजों तक अपनी पहुंच चाहते हैं. हालांकि, जेलेंस्की ने इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि वह अपना देश नहीं बेच सकते हैं. जेलेंस्की के इस बयान के बाद ट्रंप भड़क गए थे. उसके बाद उन्होंने जेलेंस्की को लेकर कड़ा बयान जारी किया. उन्हें भ्रष्ट तक बता दिया. मीडिया रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ट्रंप और पुतिन के बीच जल्द ही औपचारिक बातचीत भी होगी. अभी सऊदी अरब में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्म बातचीत हुई है. इस बातचीत में रूस के विदेश मंत्री मौजूद थे. जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया था. जेलेंस्की ने कहा था कि बिना यूक्रेन को शामिल किए ही, किसी भी शांति प्रयास को सफलता नहीं मिलेगी. यूरोपीय देशों के पतिनिधियों ने भी ऐसा ही बयान दिया था. यहां यह भी जानना जरूरी है कि ट्रंप ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था कि जेलेंस्की एक सेल्समैन हैं. बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी वामपंथियों की नजर में जेलेंस्की हीरो हैं और यही बात ट्रंप को हमेशा खटकती रही है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वांस ने अपने एक बयान में कहा कि जेलेंस्की कड़ा रूख अख्तियार कर ट्रंप की राय बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. आपको बता दें कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की बात मीडिया में खूब उड़ी थी. अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इसे सही ठहराया था. लेकिन ट्रंप इसे सच नहीं मानते थे. ट्रंप ने 2018 में पुतिन से मुलाकात की थी, और उस समय उन्होंने बयान दिया था कि रूस ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में इंटरफेयर नहीं किया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है, जबकि यूक्रेन ने रूस के एक इलाके पर ही नियंत्रण हासिल किया है. यह इलाका है- कुर्स्क. क्रीमिया पहले से ही रूस के कब्जे में है. यूक्रेन चाहता है कि उसे नाटो की सदस्यता मिले, लेकिन रूस के विरोध की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है. ये भी पढ़ें : सउदी अरब में रूस-अमेरिका बैठक 'बहुत अच्छी' रही: ट्रंप

