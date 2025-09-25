ETV Bharat / international

चंद लाइनों में दुनिया को धो दिया, जानें ऐसा क्या कहा UNGA में जेलेंस्की ने

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित किया. ( AP )

संयुक्त राष्ट्र: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को वैश्विक नेताओं से कहा कि दुनिया "मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़" में है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपनी लड़ाई का विस्तार करना चाहते हैं.

आज की दुनिया के निराशाजनक परिदृश्य में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित कमजोर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यूक्रेन, गाजा, सूडान और अन्य जगहों पर युद्धों को रोकने में सक्षम नहीं हैं, और अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्रों को जीवित रहने में मदद नहीं कर सकता.

यूक्रेनी नेता ने कहा, "हथियार तय करते हैं कि कौन बचेगा." "दोस्तों और हथियारों के अलावा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है." ज़ेलेंस्की ने विशाल सभा कक्ष के मंच से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के एक दिन बाद यह बात कही. ट्रंप ने यूक्रेन के प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया और रूस की आलोचना की. ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि यूक्रेन, रूस से खोए सभी क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो अमेरिकी नेता द्वारा कीव से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में अपने छोटे पड़ोसी पर आक्रमण से शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए रियायतें देने के बार-बार आह्वान से एक नाटकीय बदलाव है.

जेलेंस्की ने अमेरिका के इस आश्चर्यजनक बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस इतना कहा कि ट्रंप और कई अन्य "मजबूत नेताओं" के साथ उनकी "अच्छी बैठक" हुई. उन्होंने कहा, "हम साथ मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं." उन्होंने अमेरिका और यूरोप से मिले समर्थन की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से रूस की निंदा करने का आग्रह किया, क्योंकि वह "इस युद्ध को लगातार खींच रहा है."

अगर पुतिन को अभी नहीं रोका गया, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सभा को चेतावनी दी कि वह युद्ध को "और व्यापक और गहरा" करते रहेंगे. उन्होंने कहा, "यूक्रेन तो बस पहला देश है, और अब रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं, और रूसी अभियान पहले से ही विभिन्न देशों में फैल रहे हैं."

जेलेंस्की ने कहा कि पड़ोसी मोल्दोवा एक बार फिर रूसी हस्तक्षेप से अपनी रक्षा कर रहा है और उसे जॉर्जिया और बेलारूस की तरह रूस पर निर्भर नहीं होने दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "यूरोप मोल्दोवा को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता." उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को सिर्फ़ "राजनीतिक इशारों" की नहीं, बल्कि धन और ऊर्जा सहायता की जरूरत है.

जेलेंस्की ने कहा कि जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, हथियार और खासकर ड्रोन "हमारी आत्मरक्षा करने की क्षमता से भी तेजी से विकसित हो रहे हैं." हालांकि पहले ड्रोन का इस्तेमाल बड़े देश करते थे. उन्होंने कहा, "अब, हजारों लोग हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल करके पेशेवर तरीके से हत्या करना जानते हैं."