चंद लाइनों में दुनिया को धो दिया, जानें ऐसा क्या कहा UNGA में जेलेंस्की ने

जेलेंस्की ने कहा, "हथियार तय करते हैं कि कौन बचेगा" और "दोस्तों और हथियारों के अलावा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है."

Zelenskyy
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित किया. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 25, 2025 at 10:44 AM IST

संयुक्त राष्ट्र: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को वैश्विक नेताओं से कहा कि दुनिया "मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़" में है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपनी लड़ाई का विस्तार करना चाहते हैं.

आज की दुनिया के निराशाजनक परिदृश्य में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित कमजोर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यूक्रेन, गाजा, सूडान और अन्य जगहों पर युद्धों को रोकने में सक्षम नहीं हैं, और अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्रों को जीवित रहने में मदद नहीं कर सकता.

यूक्रेनी नेता ने कहा, "हथियार तय करते हैं कि कौन बचेगा." "दोस्तों और हथियारों के अलावा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है." ज़ेलेंस्की ने विशाल सभा कक्ष के मंच से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के एक दिन बाद यह बात कही. ट्रंप ने यूक्रेन के प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया और रूस की आलोचना की. ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि यूक्रेन, रूस से खोए सभी क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो अमेरिकी नेता द्वारा कीव से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में अपने छोटे पड़ोसी पर आक्रमण से शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए रियायतें देने के बार-बार आह्वान से एक नाटकीय बदलाव है.

जेलेंस्की ने अमेरिका के इस आश्चर्यजनक बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस इतना कहा कि ट्रंप और कई अन्य "मजबूत नेताओं" के साथ उनकी "अच्छी बैठक" हुई. उन्होंने कहा, "हम साथ मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं." उन्होंने अमेरिका और यूरोप से मिले समर्थन की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से रूस की निंदा करने का आग्रह किया, क्योंकि वह "इस युद्ध को लगातार खींच रहा है."

अगर पुतिन को अभी नहीं रोका गया, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सभा को चेतावनी दी कि वह युद्ध को "और व्यापक और गहरा" करते रहेंगे. उन्होंने कहा, "यूक्रेन तो बस पहला देश है, और अब रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं, और रूसी अभियान पहले से ही विभिन्न देशों में फैल रहे हैं."

जेलेंस्की ने कहा कि पड़ोसी मोल्दोवा एक बार फिर रूसी हस्तक्षेप से अपनी रक्षा कर रहा है और उसे जॉर्जिया और बेलारूस की तरह रूस पर निर्भर नहीं होने दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "यूरोप मोल्दोवा को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता." उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को सिर्फ़ "राजनीतिक इशारों" की नहीं, बल्कि धन और ऊर्जा सहायता की जरूरत है.

जेलेंस्की ने कहा कि जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, हथियार और खासकर ड्रोन "हमारी आत्मरक्षा करने की क्षमता से भी तेजी से विकसित हो रहे हैं." हालांकि पहले ड्रोन का इस्तेमाल बड़े देश करते थे. उन्होंने कहा, "अब, हजारों लोग हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल करके पेशेवर तरीके से हत्या करना जानते हैं."

जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में, ड्रोन के कारण यूरोपीय हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा, और पिछले हफ़्ते उत्तर कोरिया ने "एक सामरिक ड्रोन" के परीक्षण की घोषणा की, जिसका मतलब है कि सीमित संसाधनों वाले देश भी खतरनाक हथियार बना सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हम मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस बार इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल है." "कंपनियां पहले से ही ऐसे ड्रोन पर काम कर रही हैं, जो दूसरे ड्रोन को मार गिरा सकते हैं. यह बस समय की बात है, ज़्यादा नहीं, जब ड्रोन ड्रोन से लड़ेंगे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे और लोगों पर अकेले ही हमला करेंगे. इसमें पूरी तरह से स्वायत्त और इसमें कोई इंसान शामिल नहीं होगा, सिवाय उन कुछ लोगों के, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को नियंत्रित करते हैं."

जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बात दोहराते हुए कहा कि हथियारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर वैश्विक नियम बनाने की जरूरत है, और जोर देकर कहा कि "यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने जितना ही जरूरी है."

उन्होंने कहा कि पुतिन को अभी रोकना, हर बंदरगाह, हवाई अड्डे और हर जहाज़ को ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश करने और यूक्रेन को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूर करने वाले भूमिगत स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाने से कहीं सस्ता है. "रूस को अभी रोकना, यह सोचने से कहीं सस्ता है कि परमाणु हथियार ले जाने वाला एक साधारण ड्रोन सबसे पहले कौन बनाएगा."

यूक्रेनी नेता ने कहा, "इसलिए हमें हमलावर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और तभी हमारे पास इस बात की पूरी संभावना होगी कि यह हथियारों की होड़ हम सभी के लिए विनाशकारी साबित न हो."

यूक्रेनी नेता ने कहा कि उनके देश के पास "ऐसी बड़ी मिसाइलें नहीं हैं जिन्हें तानाशाह परेड में दिखाना पसंद करते हैं", बल्कि वह ऐसे ड्रोन बना रहा है जो 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया गया है.

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है और 30 से ज़्यादा देश उसके गठबंधन का हिस्सा हैं, और "हमने हथियारों के निर्यात के लिए रास्ता खोलने का फैसला किया है, और ये शक्तिशाली प्रणालियां हैं, जिनका असली युद्ध में परीक्षण किया गया है जब हर अंतरराष्ट्रीय संस्था विफल रही."

