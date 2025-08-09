Essay Contest 2025

यूक्रेनी क्षेत्र सौंपा जाना है नामंजूर, अमेरिका-रूस वार्ता में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी: जेलेंस्की - VOLODYMYR ZELENSKYY

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश के शामिल हुए बिना ट्रंप और पुतिन की बैठक के फैसलों से कुछ नहीं मिलेगा.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (फाइल फोटो- ANI)
By PTI

Published : August 9, 2025 at 6:04 PM IST

कीव : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक को खारिज करते हुए शनिवार को चेताया कि अगर कोई शांति समझौता कीव को शामिल किए बिना किया गया तो यह समाधान बेमानी होगा.

अलास्का में शुक्रवार को होने वाली बैठक को लेकर संभावना जताई जा रही है कि इसमें कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकता है. टेलीग्राम पर एक बयान में जेलेंस्की ने कहा कि संविधान में निहित यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं हो सकता.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी शांति के लिए वार्ता में यूक्रेन को भी शामिल किया जाना चाहिए. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ‘‘रूस को उसकी करतूतों के लिए कोई इनाम थोड़े ही देगा’’ और ‘‘यूक्रेनवासी अपने जमीन को जबरन कब्जे करने वाले को नहीं देंगे.’’

यूक्रेन की यह चिंता है कि पुतिन और ट्रंप की बैठक से कीव और यूरोपीय हितों को नजरअंदाज किया जा सकता है. इस पर जेलेंस्की ने कहा, ‘‘यूक्रेन को शामिल किए बिना जो भी हल निकाले जाएंगे, वे शांति के खिलाफ होंगे. ऐसे फैसलों से कुछ नहीं मिलेगा. ये बेमानी समाधान हैं, जो कभी काम नहीं करेंगे.’’

ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने पर चर्चा के लिए अगले शुक्रवार को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे.

उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात से सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकते हैं. हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप इस बात को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं कि संघर्ष को रोकने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे हैं.

पुतिन के साथ इस संभावित मुलाकात को ‘‘बहुप्रतीक्षित बैठक’’ करार देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि यह बैठक 15 अगस्त को अलास्का में होगी. उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी.

इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि किसी भी समझौते में संभवतः ‘‘कुछ इलाकों की अदला-बदली’’ शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

रूसी सत्ता प्रतिष्ठान ‘क्रेमलिन’ के करीबी लोगों समेत कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस उन इलाकों को छोड़ने का प्रस्ताव दे सकता है जो उन चार क्षेत्रों के बाहर हैं, जिन्हें वह पहले ही अपने देश में मिला लेने का दावा कर चुका है.

रूसी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत
इस बीच, यूक्रेन के शहर खेरसॉन के उपनगरीय इलाके में शनिवार को रूसी ड्रोन से एक मिनीबस पर हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए. खेरसॉन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडिन ने यह जानकारी दी.

जापोरिज्जिया के गवर्नर इवान फेडोरोव के अनुसार, क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. यूक्रेन की वायु सेना ने शनिवार को कहा कि उसने रात में दागे गए 47 रूसी ड्रोनों में से 16 को नष्ट कर दिया, जबकि 31 ड्रोन 15 अलग-अलग जगहों पर गिरे. वायु सेना ने यह भी कहा कि उसने रूस द्वारा दागी गई दो मिसाइल में से एक को गिरा दिया.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हवाई सुरक्षा बलों ने शनिवार रात तक रूस और काला सागर के ऊपर 21 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया.

