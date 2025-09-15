ब्रिटिश सिख महिला से दुराचार मामले में एक गिरफ्तार, अपराधियों ने कहा था- 'ये यहां की नहीं है'
बर्मिंघम एजबेस्टन से लेबर सांसद प्रीत कौर गिल ने कहाकि उनके कई निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे संपर्क कर अपना डर व्यक्त कर रहे थे.
Published : September 15, 2025 at 2:38 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 2:44 PM IST
लंदन: एक सिख महिला के साथ नस्लीय रूप से प्रेरित यौन उत्पीड़न की जांच कर रही ब्रिटेन पुलिस ने बलात्कार के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय इस व्यक्ति को रविवार को हिरासत में लिया गया था. पिछले मंगलवार को इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के ओल्डबरी में हुए "नस्लीय रूप से प्रेरित बलात्कार" की जांच के सिलसिले में वह अब भी हिरासत में है.
वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि 20 साल की उम्र की इस महिला को जांच जारी रहने तक लगातार सहयोग मिल रहा है. सैंडवेल पुलिस की मुख्य अधीक्षक किम मैडिल ने कहा, "यह जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति है और हम समुदाय को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं."
उन्होंने कहा, "जांच अभी जारी है और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अटकलें न लगाएं, क्योंकि हम उन सभी लोगों की पहचान और पता लगाने का काम कर रहे हैं, जो इसमें शामिल हो सकते हैं."
पुलिस बल ने न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने देने के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि इस मामले में कानूनी कार्यवाही "अब सक्रिय" है, जिससे समुदाय में खलबली मच गई.
वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र से ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "ओल्डबरी में एक युवा सिख महिला पर हुए भयानक हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूं. यह एक अत्यधिक हिंसात्मक कृत्य था, लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा था कि वह 'यहां की नहीं है'."
"वह यहां की है. हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है. ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री-द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है. मेरी संवेदनाएं पीड़िता, उसके परिवार और सिख समुदाय के साथ हैं." बर्मिंघम एजबेस्टन से लेबर सांसद ने कहा कि उनके कई निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपना डर व्यक्त करने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं.
"मैं आपकी बात सुन रही हूं. हाल ही में खुलेआम नस्लवाद में वृद्धि बेहद चिंताजनक है, और मैं वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करुंगी कि जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए.
"किसी को भी अपनी पहचान के कारण डर में नहीं जीना चाहिए. मैं घृणा अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ितों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए दबाव बनाना जारी रखूंगा. उन्होंने कहा, "हमें हिंसा और नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए."
उनका यह बयान स्मेथविक से ब्रिटिश सिख लेबर पार्टी के सांसद गुरिंदर सिंह जोसन के बयान के बाद आया है. उन्होंने कहा था कि इस "वास्तव में भयावह हमले" ने पीड़िता को सदमे में डाल दिया है और उन्होंने किसी भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति से "घृणा अपराध" की जांच में पुलिस की मदद करने की अपील की थी.
रविवार को, स्थानीय सिख समुदाय ने एकजुटता दिखाने के लिए हमले वाली जगह पर एक मार्च निकाला और पीड़िता और उसके परिवार के लिए प्रार्थना भी की. इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि दो श्वेत पुरुष संदिग्धों ने पीड़िता को निशाना बनाया और हमले के दौरान "नस्लवादी टिप्पणी" की.
सिख यूथ यूके और सिख फेडरेशन यूके इस "क्रूर हमले" के बाद पीड़िता और उसके परिवार का समर्थन कर रहे हैं और स्थानीय गुरुद्वारा, गुरु नानक गुरुद्वारा स्मेथविक ने पिछले हफ़्ते समुदाय के सदस्यों के लिए सतर्कता और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी.
गुरुद्वारे ने एक बयान में समुदाय से अपील करते हुए कहा, "किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, खासकर जब वह पहचान से प्रेरित हो, घृणित है और इसका सामूहिक संकल्प के साथ सामना किया जाना चाहिए." पुलिस को उसकी जांच में सहयोग प्रदान करें. बयान में आगे कहा गया, "हम इस समुदाय की करुणा, एकजुटता और साहस के साथ सेवा करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं."
सिख यूथ यूके के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक पीड़ित प्रभाव बयान में, महिला ने इस "कठिन समय" में समुदाय के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. "हम बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन समुदाय के सही लोगों ने जो ताकत और दयालुता दिखाई है, वह अविश्वसनीय है और मेरी आवाज बनने के लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं, कम है.
"मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं चाहूंगी. मैं बस काम पर जाते हुए अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, और जो कुछ हुआ है, उसने हमें बहुत प्रभावित किया है."
ये भी पढ़ें-
भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक बोले- 'रेसिज्म बहुत चुभता है'