जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

कंपाला: एक साल पहले जब युगांडा की राजधानी कंपाला में विशाल लैंडफिल ढह गया, तो जमहाल नानसांबा को लगा कि उन्हें किसी हवाई जहाज के उड़ान भरने की आवाज आ रही है. तभी चीखें सुनाई दीं और कचरे का एक विशाल सैलाब पेड़ों को उखाड़ता हुआ उनकी ओर तेजी से बढ़ा.

उसी समय सैलाब को देखते हुए 31 वर्षीय नानसांबा ने अपने बच्चों को उठाया और वो भाग गईं. वह ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली रहीं. इस तरह से कचरे के इस तूफान ने उनके दरवाज़े तक पहुंचने से पहले ही 35 लोगों की जान ले ली.

गौर करें तो 9 अगस्त, 2024 को किटेज़ी लैंडफिल के ढहने से बचे कई लोगों को अभी तक उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई है. इससे वे खतरनाक कचरा स्थल पर फँस गए हैं. नानसाम्बा ने एएफपी को बताया, "हम एक दयनीय जीवन जी रहे हैं."

किटेज़ी कंपाला का सबसे बड़ा लैंडफिल है, जो 1996 से शहर के निवासियों की सेवा कर रहा है और प्रतिदिन 2,500 टन कचरा प्राप्त करता है. शहर के अधिकारियों ने 2015 में इसकी क्षमता पूरी होने पर इसे बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन कचरा आना जारी रहा.

इस आपदा ने तेजी से शहरीकरण कर रहे कई अफ़्रीकी शहरों में कचरा प्रबंधन की चुनौती को उजागर किया. साल 2017 में इथियोपिया में लैंडफिल के ढहने से 116 लोगों की मौत हो गई थी. एक साल बाद, मोज़ाम्बिक में एक लैंडफिल पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 17 लोगों की मौत हो गई थी.

यह बात भी कोई मायने नहीं रखती कि अमीर देश अफ्रीका को भारी मात्रा में कचरा भेजते हैं. खासकर सेकंड हैंड कपड़े, कंप्यूटर और कारें. चेंजिंग मार्केट्स फाउंडेशन, एक एडवोकेसी समूह के मुताबिक, 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अकेले केन्या को 90 करोड़ सेकंड हैंड कपड़े निर्यात किए, जिनमें से आधे से ज़्यादा कचरे के रूप में चिह्नित किए गए.

कंपाला के मेकरेरे विश्वविद्यालय में जियोमैटिक्स के विद्वान इवान बामवेयाना ने कहा कि किटेज़ी के ढहने को "टाला जा सकता था." उन्होंने कहा कि एक दशक तक, लैंडफिल लंबवत रूप से बढ़ता रहा, जब तक कि इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर (98 फीट) नहीं हो गई.

उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, बारिश लैंडफिल की दरारों में पानी भर गया. इससे एक घातक झरना बन गया. बामवेयाना ने साइट पर जारी खतरों के बारे में कहा, "जो आने वाला है उसे अभी भी टाला जा सकता है."

एक और दुर्घटना? लैंडफिल से मीथेन गैस का उत्सर्जन जारी है. इससे फरवरी और जून में आग लग गई थी. हालांकि अब इसका आधिकारिक उपयोग नहीं होता. स्थानीय लोग प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके बेचने के लिए इसकी ढलानों पर छिपकर अपनी जीविका चलाते हैं. बामवेयाना ने कहा, "अगर कोई दूसरी दुर्घटना होती, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता."

गौर करें तो नष्ट हुए घरों की संख्या के आधिकारिक आंकड़े अलग-अलग हैं. हालांकि यह निश्चित है कि शुरुआती घटना में दर्जनों घर गायब हो गए थे. वहीं शवों की तलाश के दौरान और भी ज़्यादा लोग मारे गए.

रेडक्रॉस के एक प्रवक्ता ने कहा कि विस्थापित हुए 233 लोगों में से कई को अब भी मुआवज़ा नहीं मिला है. शादिया नानयोंगो का घर दफन हो गया और अब वह अपने परिवार के 6 अन्य सदस्यों के साथ एक ही कमरे में रहती हैं.

29 वर्षीय शादिया ने एएफपी को बताया कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. परिवार दिन में एक बार खाना खाता है और रात में जमीन पर दो गद्दों पर सिमट कर रह जाता है. नानयोंगो ने कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह पैसे लेकर आए, क्योंकि यह स्थिति आसान नहीं है."

उनकी दोस्त, जो इस दुर्घटना में बची हुई हैं, नानसाम्बा अब भी लैंडफिल के किनारे रहती हैं. कचरे की बदबू उनके घर में भर जाती है और पूरा इलाका कीड़ों से भरा हुआ है. उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को महीने में कम से कम तीन बार जीवाणु संक्रमण होता है.

नानसाम्बा घर बदलना चाहती हैं, लेकिन जब तक सरकार मुआवजा नहीं देती है. उनके बर्बाद हुए दूसरे घरों का भुगतान नहीं करती, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है... आपको लगता है कि भूत आ गए हैं."

कंपाला कैपिटल सिटी अथॉरिटी (केसीसीए) ने एएफपी को बताया कि सितंबर में मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही शहर के केंद्र से 30 किलोमीटर दूर मपिगी ज़िले में एक नया लैंडफिल स्थल चुना गया है.

केसीसीए का कहना है कि सब कुछ कानूनी तौर पर किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय वानिकी प्राधिकरण (एनएफए) ने एएफपी को बताया कि नया कचरा स्थल एक संरक्षित वन और आर्द्रभूमि अभ्यारण्य का उल्लंघन करता है और शहर के अधिकारियों ने उनकी जानकारी के बिना 2024 के अंत में उस स्थल पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया था.

एनएफए के प्रवक्ता एल्डन वालुकाम्बा ने कहा, "उन्होंने यह काम जल्दबाजी में (और) अवैध रूप से किया." पिछले साल की जनगणना के मुताबिक, शहर में लगभग 17 लाख लोग रहते हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. इसका अर्थ है कि कचरे और पर्यावरण के बीच इस तरह के लेनदेन जारी रहने की संभावना है.

विद्वान बामवेयाना के मुताबिक, कचरे और पुनर्चक्रण के बारे में शिक्षा की जरूरत है. उन्होंने कहा, "हम समस्या का समाधान उसी तंत्र से नहीं कर सकते, जिसने इसे जन्म दिया है."

बता दें कि लैंडफिल (Landfill) एक जगह होती है, जहां कचरे को इकट्ठा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है. इसे कचरा निस्तारण के उपयोग किया जाता है. यह उन इलाकों के लिए होता है, जहां कचरा संसाधित (processed) करने की कोई सुविधा नहीं होती है.