ETV Bharat

तूफान ने 11 लोगों की जान ली, वियतनाम में तूफान बुआलोई ने मचाई तबाही

वियतनाम में तूफान बुआलोई ने 11 लोगों की जान ली. ( AFP )

By AFP Published : September 29, 2025

न्घे एन (वियतनाम): वियतनाम के स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तूफान बुआलोई ने वियतनाम के तट पर इमारतों की छतें उड़ा दीं और बिजली के खंभे उखाड़ दिए. इससे कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. यह तूफान, जो इस साल वियतनाम में आने वाला 10वां तूफान है. ये तूफान रविवार देर रात तट पर पहुंचा और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलीं. तीन प्रांतों के अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि हजारों घर और व्यवसाय क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं. लोगों का कहना है कि तूफान के दौरान तटीय न्घे आन प्रांत में इमारतों की नालीदार धातु की छतें उड़ती और घरों का मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ दिखाई दिया. "हवा ने मेरी छत को आसमान तक उड़ा दिया और फिर वह गिर गई, जिससे सब कुछ टूट गया. मुझे अपना सिर ढकना पड़ा और सुरक्षित रहने के लिए अपने पड़ोसी के घर भागना पड़ा," मध्य क्वांग त्रि प्रांत की 71 वर्षीय त्रिन्ह थी ले ने सरकारी समाचार पत्र तुओई त्रे के हवाले से कहा. स्थानीय आपदा एजेंसी के अनुसार, सोमवार तड़के उत्तरी निन्ह बिन्ह प्रांत में आए एक तूफान से संबंधित बवंडर में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई. स्थानीय और राष्ट्रीय आपदा अधिकारियों ने बताया कि ह्यू प्रांत में एक व्यक्ति और थान होआ में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 20 लोग लापता हैं. पुलिस ने बताया कि लापता लोगों में नौ लोग शामिल हैं जिनकी मछली पकड़ने वाली नावें रविवार रात तेज हवाओं और धाराओं के कारण समुद्र में खो गईं.