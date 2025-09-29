ETV Bharat / international

तूफान ने 11 लोगों की जान ली, वियतनाम में तूफान बुआलोई ने मचाई तबाही

तूफान बुआलोई रविवार देर रात तट पर पहुंचा और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलीं. हजारों घर और व्यवसाय नष्ट हो गए.

Typhoon Bualoi
वियतनाम में तूफान बुआलोई ने 11 लोगों की जान ली. (AFP)
author img

By AFP

Published : September 29, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
न्घे एन (वियतनाम): वियतनाम के स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तूफान बुआलोई ने वियतनाम के तट पर इमारतों की छतें उड़ा दीं और बिजली के खंभे उखाड़ दिए. इससे कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई.

यह तूफान, जो इस साल वियतनाम में आने वाला 10वां तूफान है. ये तूफान रविवार देर रात तट पर पहुंचा और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलीं. तीन प्रांतों के अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि हजारों घर और व्यवसाय क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं.

लोगों का कहना है कि तूफान के दौरान तटीय न्घे आन प्रांत में इमारतों की नालीदार धातु की छतें उड़ती और घरों का मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ दिखाई दिया.

"हवा ने मेरी छत को आसमान तक उड़ा दिया और फिर वह गिर गई, जिससे सब कुछ टूट गया. मुझे अपना सिर ढकना पड़ा और सुरक्षित रहने के लिए अपने पड़ोसी के घर भागना पड़ा," मध्य क्वांग त्रि प्रांत की 71 वर्षीय त्रिन्ह थी ले ने सरकारी समाचार पत्र तुओई त्रे के हवाले से कहा.

स्थानीय आपदा एजेंसी के अनुसार, सोमवार तड़के उत्तरी निन्ह बिन्ह प्रांत में आए एक तूफान से संबंधित बवंडर में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई.

स्थानीय और राष्ट्रीय आपदा अधिकारियों ने बताया कि ह्यू प्रांत में एक व्यक्ति और थान होआ में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 20 लोग लापता हैं.

पुलिस ने बताया कि लापता लोगों में नौ लोग शामिल हैं जिनकी मछली पकड़ने वाली नावें रविवार रात तेज हवाओं और धाराओं के कारण समुद्र में खो गईं.

पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि बुआलोई के वियतनाम पहुंचने से पहले 53,000 से ज़्यादा लोगों को स्कूलों और चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया, जिन्हें अस्थायी आश्रय स्थलों में बदल दिया गया.

चार घरेलू हवाई अड्डे और राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा सोमवार को बंद कर दिया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि 180 से ज़्यादा उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं.

न्घे आन के कुछ हिस्सों और इस्पात उत्पादक मध्य प्रांत हा तिन्ह में बिजली गुल हो गई और प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए. वियतनाम में दस्तक देने के बाद से, बुआलोई पड़ोसी लाओस की ओर बढ़ते हुए कमजोर हो गया है.

पिछले हफ़्ते तूफान ने फ़िलीपींस के मध्य में छोटे द्वीपों को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 4,00,000 लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा.

सामान्य सांख्यिकी कार्यालय (जीएसओ) ने बताया कि वियतनाम में इस साल जनवरी से अगस्त तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण 175 लोग मारे गए या लापता हो गए.

जीएसओ ने बताया कि कुल नुकसान लगभग 37.1 करोड़ डॉलर का है, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में लगभग तीन गुना है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दुनिया के गर्म होने के साथ-साथ तूफान और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं.

पिछले साल सितंबर में वियतनाम में तूफान यागी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी और 3.3 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था.

