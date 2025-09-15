इजराइली नाकाबंदी को तोड़ने के लिए गाजा सहायता बेड़े में शामिल होने के लिए ग्रीस से दो जहाज रवाना
Published : September 15, 2025 at 10:24 AM IST
साइरोस: एएफपी के पत्रकारों ने देखा कि रविवार शाम दो जहाज ग्रीक द्वीप साइरोस से ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में शामिल होने के लिए रवाना हुए. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य गाजा पर इजराइली नाकाबंदी को तोड़ना और मानवीय सहायता पहुंचाना है.
"फिलिस्तीन को आजाद करो" के नारे लगाते हुए, लगभग 500 लोग एर्मोपौलिस बंदरगाह पर दो ग्रीस-ध्वजांकित नावों, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रा, को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए, जो अकालग्रस्त गाजा के लिए सामान ले जा रही थीं और जिन पर क्रमशः पाँच और 8 लोग सवार थे.
39 वर्षीय चालक दल के सदस्य कोस्टास फोरिकोस ने एएफपी को बताया, "यह इजराइल को यह दिखाने का एक तरीका है कि उसे भुखमरी थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए. और निश्चित रूप से, उन फ़िलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता का संदेश देना भी है, जो इतना कष्ट सह रहे हैं."
एक अन्य चालक दल सदस्य, एंजेलिकी सववंतोग्लू ने कहा कि इस बेड़े का उद्देश्य "अपनी सरकारों पर भी इजराइल के साथ सहयोग बंद करने और इस नरसंहार को रोकने का दबाव डालना" है. 35 वर्षीय ने आगे कहा, "आखिरकार, हम चाहते हैं कि यह नरसंहार रुके."
ये दोनों जहाज बाकी बेड़े में शामिल होने वाले हैं, जिससे उम्मीद है कि फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के खिलाफ इज़राइल के युद्ध के दौरान गाजा में बढ़ते मानवीय संकट को कम करने में मदद मिलेगी.
अगस्त में, इस संघर्ष के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाजा शहर और उसके आसपास, जहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, अकाल की घोषणा की. इजराइल तटीय क्षेत्र में अकाल के अस्तित्व से इनकार करता है.
गौर करें तो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग सहित कई प्रमुख सदस्यों द्वारा समर्थित, फिलिस्तीन समर्थक ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला खुद को एक स्वतंत्र समूह बताता है, जिसका किसी भी सरकार या राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. सुमुद अरबी शब्द है जिसका अर्थ है "लचीलापन".
गाजा पट्टी की ओर इसकी यात्रा ट्यूनीशिया के तट पर डॉक किए जाने के दौरान कम से कम दो संदिग्ध ड्रोन हमलों से प्रभावित रही है, जिससे ग्रीक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं. चालक दल की सदस्य सावंतोग्लू ने ऐसी चिंताओं और आशंकाओं को कम करके आंका. उन्होंने एएफपी को बताया, "मुझे लगता है कि हम सभी चिंतित हैं, लेकिन हम सभी जितना संभव हो सके, उसके लिए पूरी तरह तैयार भी हैं."
"इन दिनों हम नौकरशाही या ट्यूनीशिया में ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं, जो गाजा में ज़िंदा रहने के एक मिनट के मुकाबले कुछ भी नहीं है."
रोड्स और क्रेते के साथ, साइरोस में भी जुलाई में सैकड़ों लोगों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के जवाब में इजराइली क्रूज जहाज क्राउन आइरिस को डॉक करने से रोकने के लिए प्रदर्शन किए.
गाजा युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से हुई थी. इजराइली आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के अनुसार, इस हमले में 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे.
हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इजराइल के जवाबी हमले में कम से कम 64,871 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे. संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है.
