ETV Bharat / international

इजराइली नाकाबंदी को तोड़ने के लिए गाजा सहायता बेड़े में शामिल होने के लिए ग्रीस से दो जहाज रवाना

एक जहाज ग्रीस के साइरोस द्वीप बंदरगाह से रवाना हुआ, जो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में शामिल होने के लिए ऑक्सीजन प्रतिनिधिमंडल का गठन करता है. ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 10:24 AM IST 3 Min Read

साइरोस: एएफपी के पत्रकारों ने देखा कि रविवार शाम दो जहाज ग्रीक द्वीप साइरोस से ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में शामिल होने के लिए रवाना हुए. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य गाजा पर इजराइली नाकाबंदी को तोड़ना और मानवीय सहायता पहुंचाना है. "फिलिस्तीन को आजाद करो" के नारे लगाते हुए, लगभग 500 लोग एर्मोपौलिस बंदरगाह पर दो ग्रीस-ध्वजांकित नावों, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रा, को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए, जो अकालग्रस्त गाजा के लिए सामान ले जा रही थीं और जिन पर क्रमशः पाँच और 8 लोग सवार थे. 39 वर्षीय चालक दल के सदस्य कोस्टास फोरिकोस ने एएफपी को बताया, "यह इजराइल को यह दिखाने का एक तरीका है कि उसे भुखमरी थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए. और निश्चित रूप से, उन फ़िलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता का संदेश देना भी है, जो इतना कष्ट सह रहे हैं." एक अन्य चालक दल सदस्य, एंजेलिकी सववंतोग्लू ने कहा कि इस बेड़े का उद्देश्य "अपनी सरकारों पर भी इजराइल के साथ सहयोग बंद करने और इस नरसंहार को रोकने का दबाव डालना" है. 35 वर्षीय ने आगे कहा, "आखिरकार, हम चाहते हैं कि यह नरसंहार रुके." ये दोनों जहाज बाकी बेड़े में शामिल होने वाले हैं, जिससे उम्मीद है कि फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के खिलाफ इज़राइल के युद्ध के दौरान गाजा में बढ़ते मानवीय संकट को कम करने में मदद मिलेगी. अगस्त में, इस संघर्ष के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाजा शहर और उसके आसपास, जहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, अकाल की घोषणा की. इजराइल तटीय क्षेत्र में अकाल के अस्तित्व से इनकार करता है.