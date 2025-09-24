ETV Bharat / international

वैश्विक दक्षिण पर भारत का जोर, UN में विदेश मंत्री जयशंकर ने संबंधों की धार तेज करने का किया आह्वान

विदेश मंत्री जयशंकर ने एकजुटता बढ़ाने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैश्विक दक्षिण के बीच परामर्श को मजबूत करने जोर दिया.

Jaishankar
विदेश मंत्री एस जयशंकर समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों के नेताओं के साथ. (फोटो- X@DrSJaishankar)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 11:22 AM IST

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA80) के 80वें सत्र से इतर समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की एक उच्चस्तरीय बैठक की मेजबानी की. इसमें विकासशील देशों के बीच सहयोग, एकजुटता और बहुपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

यह बैठक जलवायु न्याय, डिजिटल प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय सुधारों की तत्काल आवश्यकता सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित रही. यह पहल विकासशील देशों के बीच अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संवाद को आकार देने के महत्व पर बढ़ती आम सहमति के बीच हुई है.

एक्स पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने विकासशील देशों के सामने मौजूद वैश्विक चिंताओं और जोखिमों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया.

जयशंकर ने कहा, "आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा 80 के दौरान समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च-स्तरीय बैठक की मेजबानी करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. बढ़ती चिंताओं और जोखिमों की बहुलता को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि वैश्विक दक्षिण समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर रुख

दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के भारत के प्रस्तावों पर प्रकाश डालते हुए, जयशंकर ने कहा, "वैश्विक दक्षिण के लिए विश्व मामलों पर विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखें. एकजुटता बढ़ाने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैश्विक दक्षिण के बीच परामर्श को मजबूत करने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करें. अपनी विशिष्ट शक्तियों, अनुभवों और उपलब्धियों को सामने लाएं, जो हमने विकसित की हैं और जिनसे वैश्विक दक्षिण के साथी देशों को लाभ हो सकता है. टीके, डिजिटल क्षमताएँ, शिक्षा क्षमताएं, कृषि-पद्धतियां और एसएमई संस्कृति इसके अच्छे उदाहरण हैं."

उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक उत्तर की बजाय वैश्विक दक्षिण को प्राथमिकता देने वाली पहलों का आह्वान किया. "जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में, ऐसी पहल करें जो वैश्विक उत्तर को उचित ठहराने के बजाय वैश्विक दक्षिण के हित में हों. भविष्य में आने वाली तकनीकों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, की संभावनाओं पर चर्चा करें और संयुक्त राष्ट्र तथा बहुपक्षवाद में समग्र रूप से सुधार करें."

विदेश मंत्री ने कई पोस्टों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रमुख विदेश मंत्रियों के साथ अपनी सफल कूटनीतिक बातचीत के बारे में भी जानकारी साझा की. उन्होंने उच्च-स्तरीय बैठक से इतर सिंगापुर की विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ बातचीत की और इसे एक "त्वरित बातचीत" बताया.

विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, "आज न्यूयॉर्क में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च-स्तरीय बैठक से इतर सिंगापुर की अपनी मित्र विदेश मंत्री @VivianBala के साथ त्वरित बातचीत."

जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट से भी मुलाकात क.। उन्होंने पोस्ट किया, "सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ आज बहुत अच्छी बातचीत हुई. उनकी संगति का हमेशा आनंद लेता हूं." जयशंकर ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ की यात्रा पर आगे की चर्चा के लिए मॉरीशस के विदेश मंत्री रितेश रामफुल से मुलाकात की.

X पर पोस्ट में आगे कहा गया, "आज न्यूयॉर्क में मॉरीशस के विदेश मंत्री @RitishRamful से मिलकर खुशी हुई. प्रधानमंत्री @Ramgoolam_Dr की हाल ही में हुई सफल भारत राजकीय यात्रा पर आगे की चर्चा हुई."

विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील से भी मुलाकात की. X पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्री ने लिखा, "आज शाम न्यूयॉर्क में नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के साथ हुई मुलाकात की सराहना की. यूरोपीय रणनीतिक स्थिति और भारत के दृष्टिकोण पर एक गहन बातचीत हुई."

