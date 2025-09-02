ब्रिस्बेन: अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'पारस्परिक टैरिफ' को अवैध करार दिया है. 7-4 के बहुमत से न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है. "दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए" टैरिफ लगाया है.

अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरः

इस फैसले से अमेरिका के साथ अभी भी बातचीत कर रहे व्यापारिक साझेदारों की रणनीतियां अस्त-व्यस्त हो जाएंगी, जो कानूनी लड़ाई के परिणाम का इंतजार करने और देखने का निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, इस निर्णय को चुनौती देने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा. संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने कहा कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि आगे की अपील के लिए समय मिल सके.

कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास:

इस फैसले ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया. ट्रंप इस अधिनियम का उपयोग टैरिफ लगाने के लिए करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, जिससे कार्यकारी शक्ति के परीक्षण का मंच तैयार हो गया है.

न्यायाधीशों ने ट्रंप की उस व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार इससे राष्ट्रपति पर कांग्रेस की अनुमति के बिना राजस्व जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी. अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 8 का हवाला देते हुए, बहुमत के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "टैरिफ एक कर है" और संविधान के तहत कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है.

इस निर्णय के क्या होंगे परिणाम:

इस नवीनतम निर्णय के दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. पहला, टैरिफ वर्तमान में अवैध माने जाते है. दूसरा, ये अवैध टैरिफ अस्थायी रूप से लागू रहेंगे ताकि अपील के विकल्प तलाशे जा सकें. संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत राजस्व संग्रह जारी रहेगा. यदि अपील में टैरिफ को अवैध पाया जाता है, तो उस राजस्व को वापस करना पड़ सकता है. यह फैसला सभी टैरिफ पर लागू नहीं होता. यह एल्युमीनियम और स्टील जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू टैरिफ को कवर नहीं करता.

