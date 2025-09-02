ETV Bharat / international

'ट्रंप का Reciprocal Tariff अवैध है': अमेरिकी संघीय अपील कोर्ट का फैसला - TRUMPS RECIPROCAL TARIFF

अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों को अनिश्चितता के एक नए दौर का सामना करना पड़ रहा है.

Trumps Reciprocal Tariff
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी टैरिफ नीति की घोषणा के दौरान व्हाइट हाउस में. (File) (White House X account)
author img

By PTI

Published : September 2, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read

ब्रिस्बेन: अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'पारस्परिक टैरिफ' को अवैध करार दिया है. 7-4 के बहुमत से न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है. "दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए" टैरिफ लगाया है.

अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरः

इस फैसले से अमेरिका के साथ अभी भी बातचीत कर रहे व्यापारिक साझेदारों की रणनीतियां अस्त-व्यस्त हो जाएंगी, जो कानूनी लड़ाई के परिणाम का इंतजार करने और देखने का निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, इस निर्णय को चुनौती देने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा. संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने कहा कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि आगे की अपील के लिए समय मिल सके.

कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास:

इस फैसले ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया. ट्रंप इस अधिनियम का उपयोग टैरिफ लगाने के लिए करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, जिससे कार्यकारी शक्ति के परीक्षण का मंच तैयार हो गया है.

न्यायाधीशों ने ट्रंप की उस व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार इससे राष्ट्रपति पर कांग्रेस की अनुमति के बिना राजस्व जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी. अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 8 का हवाला देते हुए, बहुमत के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "टैरिफ एक कर है" और संविधान के तहत कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है.

इस निर्णय के क्या होंगे परिणाम:

इस नवीनतम निर्णय के दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. पहला, टैरिफ वर्तमान में अवैध माने जाते है. दूसरा, ये अवैध टैरिफ अस्थायी रूप से लागू रहेंगे ताकि अपील के विकल्प तलाशे जा सकें. संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत राजस्व संग्रह जारी रहेगा. यदि अपील में टैरिफ को अवैध पाया जाता है, तो उस राजस्व को वापस करना पड़ सकता है. यह फैसला सभी टैरिफ पर लागू नहीं होता. यह एल्युमीनियम और स्टील जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू टैरिफ को कवर नहीं करता.

इसे भी पढ़ेंः

ब्रिस्बेन: अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'पारस्परिक टैरिफ' को अवैध करार दिया है. 7-4 के बहुमत से न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है. "दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए" टैरिफ लगाया है.

अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरः

इस फैसले से अमेरिका के साथ अभी भी बातचीत कर रहे व्यापारिक साझेदारों की रणनीतियां अस्त-व्यस्त हो जाएंगी, जो कानूनी लड़ाई के परिणाम का इंतजार करने और देखने का निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, इस निर्णय को चुनौती देने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा. संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने कहा कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि आगे की अपील के लिए समय मिल सके.

कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास:

इस फैसले ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया. ट्रंप इस अधिनियम का उपयोग टैरिफ लगाने के लिए करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, जिससे कार्यकारी शक्ति के परीक्षण का मंच तैयार हो गया है.

न्यायाधीशों ने ट्रंप की उस व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार इससे राष्ट्रपति पर कांग्रेस की अनुमति के बिना राजस्व जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी. अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 8 का हवाला देते हुए, बहुमत के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "टैरिफ एक कर है" और संविधान के तहत कर लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है.

इस निर्णय के क्या होंगे परिणाम:

इस नवीनतम निर्णय के दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. पहला, टैरिफ वर्तमान में अवैध माने जाते है. दूसरा, ये अवैध टैरिफ अस्थायी रूप से लागू रहेंगे ताकि अपील के विकल्प तलाशे जा सकें. संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत राजस्व संग्रह जारी रहेगा. यदि अपील में टैरिफ को अवैध पाया जाता है, तो उस राजस्व को वापस करना पड़ सकता है. यह फैसला सभी टैरिफ पर लागू नहीं होता. यह एल्युमीनियम और स्टील जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू टैरिफ को कवर नहीं करता.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFFSRECIPROCAL TARIFFSट्रंप का टैरिफTRUMPS RECIPROCAL TARIFF

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.