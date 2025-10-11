ETV Bharat / international

ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार! नेतन्याहू ने AI तस्वीर पोस्ट कर क्यों मनाया जश्न?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एआई-जनित तस्वीर साझा की, जिसमें वह ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए दिख रहे हैं.

Nobel Peace Prize 2025
ट्रंप के नोबेल पुरस्कार जीतने का एआई जेनरेटेड फोटो. (X@IsraeliPM/status)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की गयी. इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण काफी चर्चा में रहा. डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पर खुलकर इस अवार्ड का हकदार बताया. ट्रंप को यह अवार्ड मिले, इसका इजरायल ने समर्थन भी किया था.

नोबेल शांति पुरस्कार 2025ः

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 10 अक्टूबर को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की है. उन्हें यह पुरस्कार देश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण ट्रांजिशन के लिए उनके संघर्ष के कारण दिया जा रहा है.

नेतन्याहू का पोस्ट वायरलः

इस घोषणा से एक दिन पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पोस्ट काफी चर्चा में रहा. नौ अक्टूबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई-जनित तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए दिख रहे हैं. इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप के गले में नोबेल पुरस्कार लटका हुआ है और वे हाथ ऊपर कर लोगों का धन्यवाद करते दिख रहे हैं.

तस्वीर में, नेतन्याहू ट्रंप के गले में एक बड़ा सा सोने का पदक डाल रहे हैं और उनके आस-पास मौजूद लोग इज़राइली झंडे लहराकर जश्न मना रहे हैं. उनके पीछे एक तख्ती पर लिखा है: "शक्ति के माध्यम से शांति." शीर्षक में लिखा है: "@realDonaldTrump को नोबेल शांति पुरस्कार दें - वह इसके हक़दार हैं!"

दरअसल, नेतन्याहू ने नौ अक्टूबर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह पोस्ट डाला. इजरायल और हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण को स्वीकार करने के बाद यह पोस्ट डाला गया. ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना से गाजा में पिछले दो वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की उम्मीद है. बता दें कि इस युद्ध में अब तक 67,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

समझौते में क्या हैः

इस समझौते पर, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी शामिल है. मिस्र में इज़राइली और हमास के वार्ताकारों ने रातोंरात सहमति दे दी थी, लेकिन इज़राइली कैबिनेट द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है. इस घोषणा का दोनों देशों की सड़कों पर जश्न मनाया गया और परिवारों ने भावुक प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP NOBEL PEACE PRIZEISRAEL PM NETANYAHUNETANYAHU NOMINATES TRUMPनोबेल शांति पुरस्कारNOBEL PEACE PRIZE 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.