ट्रंप रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करेंगे, लेकिन क्यों? जानें

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने वाले हैं ताकि इस सरकारी एजेंसी को और अधिक प्रभावशाली छवि प्रदान की जा सके.यह नाम परिवर्तन शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश के तहत लागू होने की उम्मीद है. मामले से परिचित व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

एक अप्रकाशित फैक्ट शीट के अनुसार जब तक कि विधायी कार्रवाई नाम परिवर्तन को स्थायी नहीं बना देती.'युद्ध विभाग' रक्षा विभाग का सेकंडरी नाम बन जाएगा. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कथित परिवर्तन पर एक न्यूज के ऊपर 'युद्ध विभाग' लिखा. हालांकि, हेगसेथ ने इस पर कोई अन्य टिप्पणी नहीं की.

ट्रंप रक्षा विभाग का नाम क्यों बदलना चाहते हैं

ट्रंप ने बार-बार जोर देकर कहा है कि रक्षा विभाग—जो अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा संगठन है—के नाम में बदलाव से इसकी छवि और मजबूत होगी, क्योंकि इसका वर्तमान नाम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है. व्हाइट हाउस के दस्तावेज में कहा गया है कि नाम बदलने से तैयारी और दृढ़ संकल्प का एक मजबूत संदेश जाता है."

रक्षा विभाग का इतिहास

इसकी शुरुआत 14 जून 1775 को उस समय हुई थी, जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कॉन्टिनेंटल आर्मी के गठन को मंजूरी दी थी. अगले ही दिन इसे जॉर्ज वाशिंगटन की कमान में सौंप दिया गया. क्रांतिकारी युद्ध की समाप्ति पर कॉन्टिनेंटल आर्मी को अमेरिकी सेना के रूप में जाना जाने लगा.

13 अक्टूबर 1775 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने महाद्वीपीय नौसेना के गठन के लिए मतदान किया, जो बाद में अमेरिकी नौसेना बनी. 10 नवंबर, 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पूर्ववर्ती, कॉन्टिनेंटल मरीन्स की स्थापना की. अगस्त 1789 में कांग्रेस ने सेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स के संचालन और रखरखाव की देखरेख के लिए कैबिनेट स्तर पर युद्ध विभाग की स्थापना की.

2 जुलाई, 1926 को अमेरिकी सेना वायु सेना का गठन किया गया. सितंबर 1947 में इसे औपचारिक रूप से अमेरिकी वायु सेना के रूप में स्थापित किया गया और अगस्त 1949 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे राष्ट्रीय सैन्य प्रतिष्ठान का नाम बदलकर रक्षा विभाग कर दिया गया.

रक्षा विभाग के बारे में जानें

रक्षा विभाग - जिसे वाशिंगटन मुख्यालय के आकार के कारण अक्सर आम बोलचाल की भाषा में पेंटागन कहा जाता है - को 1949 तक युद्ध विभाग कहा जाता था. यह अमेरिका की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है. अमेरिकी सेना की जड़ें क्रांति-पूर्व काल से जुड़ी हैं.

रक्षा विभाग का मिशन, युद्ध को रोकने और हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सैन्य बल प्रदान करना है. लगभग 841 बिलियन डॉलर के वर्तमान बजट, 3.4 मिलियन सैन्य सदस्यों और 160 से अधिक देशों में 4,800 साइटों (2025 तक) के साथ, यह विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे अधिक वित्त पोषित संघीय सरकारी विभाग है.

वर्तमान में, सेना, मरीन कॉर्प्स, नौसेना, वायु सेना, स्पेस आर्मी, तटरक्षक बल और राष्ट्रीय रक्षक शामिल हैं. वर्तमान में इसमें 11 लड़ाकू कमान हैं, "प्रत्येक का एक भौगोलिक या कार्यात्मक मिशन है. इनमें अफ्रीका, मध्य, साइबर, यूरोपीय, हिंद-प्रशांत, उत्तरी, दक्षिणी, अंतरिक्ष, विशेष अभियान, सामरिक और परिवहन कमान शामिल हैं.