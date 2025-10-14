ETV Bharat / international

ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम के लिए बिल क्लिंटन की प्रशंसा का स्वागत किया, बताया बहुत अच्छा

डेमोक्रेट नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा गाजा युद्ध विराम को सराहे जाने से ट्रंप गदगद हो गए. उन्होंने क्लिंटन को अच्छा दोस्त बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (IANS)
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. इसमें उन्होंने गाजा युद्ध विराम में उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी और एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए इसे बहुत अच्छा बताया. मध्य पूर्व की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद वाशिंगटन डीसी लौटते समय ट्रंप ने कहा, 'मुझे वास्तव में यह बहुत अच्छा लगा. वह सच कह रहे हैं.

पूर्व राष्ट्रपति के साथ अपने पुराने रिश्तों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ. वह मेरे दोस्त हुआ करते थे. मेरी शादी में आए थे. आप जानते हैं, हिलेरी क्लिंटन भी आई थीं.' उन्होंने आगे कहा, 'लोगों को यह बात पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से उन्हें पसंद करता रहा हूँ.'

क्लिंटन ने दिन की शुरुआत में अपनी टिप्पणी में ट्रंप उनके प्रशासन और अन्य क्षेत्रीय पक्षों को गाजा युद्धविराम को संभव बनाने में उनकी भूमिका के लिए श्रेय दिया. क्लिंटन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन, कतर और अन्य क्षेत्रीय पक्ष समझौते तक सभी को जोड़े रखने के लिए बहुत श्रेय के पात्र हैं.'

उन्होंने इजराइल और हमास से आग्रह किया कि वे इस नाजुक क्षण को स्थायी शांति में बदलें जो फिलिस्तीनियों और इजराइलियों, दोनों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करे. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक नेताओं ने इस युद्धविराम समझौते को एक संभावित निर्णायक मोड़ बताया.

एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत से पहले ट्रंप ने मिस्र के लाल सागर रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में एक उच्च स्तरीय शांति शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं को संबोधित किया था, जहां उन्होंने गाजा युद्ध विराम समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था.

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेताओं के समक्ष ट्रंप ने कहा, 'हमने अभी-अभी जिस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. उसके साथ लाखों लोगों की प्रार्थनाएँ आखिरकार पूरी हो गई हैं. साथ मिलकर हमने वह हासिल कर लिया है जिसे हर कोई असंभव मानता था. आखिरकार, मध्य पूर्व में शांति आ गई है.'

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह समझौता गाजा में शत्रुता समाप्त करने से कहीं आगे तक फैला है. उन्होंने कहा, 'आज रात हम जिस महत्वपूर्ण सफलता का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं, वह गाजा में युद्ध की समाप्ति से कहीं बढ़कर है. ईश्वर की कृपा से यह पूरे सुंदर मिडिल ईस्ट के लिए एक नई शुरुआत होगी. हम एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जो मजबूत स्थिर और समृद्ध हो.

गाजा के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पुनर्निर्माण प्रयासों को मानवीय सुधार पर केंद्रित होना चाहिए और साथ ही धन को हिंसा में जाने से रोकना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि गाजा को समर्थन देना लोगों के उत्थान के लिए ही किया जाना चाहिए, लेकिन हम रक्तपात, घृणा और आतंक से जुड़ी किसी भी चीज को वित्तपोषित नहीं करना चाहते. इसी कारण से हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इसका विसैन्यीकरण किया जाए.'

ट्रंप ने मिडिल ईस्ट देशों से स्थायी शांति के इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'आज पहली बार हमारे पास पुराने झगड़ों और कटु नफरतों को पीछे छोड़ने का एक अनोखा मौका है. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मिलकर मिडिल ईस्ट के अविश्वसनीय भाग्य तक पहुँचेंगे.

शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन, जिसकी सह-अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की. इसमें 20 से अधिक देशों के नेता एक साथ आए. यह बैठक युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन और गाजा से सभी शेष बंधकों की रिहाई के बाद हुई.

शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप को उनके कूटनीतिक प्रयासों के लिए मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि इस सम्मान को पाकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. इससे पहले हमास ने युद्धविराम समझौते के तहत सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया.

