वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में अपनी बैठक को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि अगर रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुआ तो इसके "बहुत गंभीर परिणाम" होंगे.

बुधवार को कैनेडी सेंटर में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "हां, इसके परिणाम होंगे. मुझे इस तरह के परिणामों के प्रकार के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे."

गौर करें तो दोनों नेता 15 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में यूक्रेन युद्ध में संभावित युद्धविराम पर चर्चा करेंगे. शुक्रवार को होने वाला यह शिखर सम्मेलन अमेरिका और रूस के नेताओं के बीच 4 वर्षों में पहली आमने-सामने की बैठक है. अगर पहली बैठक अच्छी रही, तो जल्द ही दूसरी बैठक हो सकती है. इसमें संभवतः यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे.

ट्रंप ने कहा, "अगर पहली बैठक ठीक रही, तो हम जल्दी ही दूसरी बैठक करेंगे. मैं इसे तुरंत करना चाहूंगा. अगर वे मुझे वहां बुलाना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेरे बीच एक दूसरी बैठक जल्दी होगी." ट्रंप ने पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की संभावना का भी जिक्र किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "...यह तो तय ही था कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिलूंगा, और उसके बाद, मैं नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलूंगा. मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलूंगा, फिर शायद इसी क्रम में नेताओं से मिलूंगा. इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी दूसरी बैठक होगी, जो पहली बैठक से ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि पहली बैठक में ही मैं यह जान पाऊंगा कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं."

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर उन्हें मनचाहे जवाब नहीं मिलते हैं, तो यह दूसरी बैठक नहीं होगी.

ट्रंप ने कहा, "हो सकता है कि दूसरी बैठक न हो, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि मुझे वे जवाब नहीं मिले जो हमें चाहिए, तो हम दूसरी बैठक नहीं करेंगे."

उन्होंने कहाकि ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों पर 30 दिनों की रोक का प्रस्ताव रखा गया है. और दोनों पक्ष काला सागर में युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं.

ट्रंप ने आगे जोर देकर कहा कि यह संघर्ष "बाइडेन का काम" है और दावा किया कि अगर वह अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो इसे रोक देते.

ट्रंप ने कहा, "यह बाइडेन का काम है, मेरा नहीं. उन्होंने हमें इस स्थिति में डाला. अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता, लेकिन जो है सो है. मैं इसे ठीक करने आया हूं... अगर हम बहुत से लोगों की जान बचा सकें, तो यह बहुत बड़ी बात होगी."

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में 5 युद्ध रोके हैं और ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया है.

ट्रंप ने कहा, "मैंने पिछले छह महीनों में 5 युद्ध रोके हैं. इसके अलावा, हमने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया है, उसे नष्ट कर दिया है."

इस बीच, ज़ेलेंस्की पुतिन के इरादों को लेकर संशय में हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि रूस युद्ध को जारी रखे हुए है. उन्होंने युद्ध विराम प्रस्ताव के बारे में ट्रंप से विशिष्ट विवरण की जरूरत पर जोर दिया.

क्रेमलिन ने युद्ध विराम के लिए कई शर्तें रखी हैं, जिनमें यूक्रेन के साथ विदेशी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना पूरी तरह से बंद करना शामिल है.